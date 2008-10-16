به گزارش خبرنگار مهر ، مجید انصاری که پیش از ظهر امروز در حاشیه کنگره حزب اعتماد ملی در جمع خبرنگاران سخن می گفت ، درباره‌ احتمال اجماع اصلاح‌طلبان بر کاندیداتوری مهدی کروبی گفت: درباره احتمالات صحبت نمی‌کنیم، باید منتظر بمانیم و ببینیم چه می‌شود.



انصاری افزود: من تصمیم آقای خاتمی را نمی‌دانم اما با قرائن وشواهدی که شخصا دریافت کرده ام ، فکر می‌کنم خاتمی به آمدن نزدیک تر شده است.

وی ادامه داد : به اعتقاد من جبهه‌ اصلاحات در نهایت به کاندیدای واحدی خواهد رسید، اکنون بحث فرد مطرح نیست.

دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز با اشاره به حضور چهره های اصلاح طلب در کنگره حزب اعتماد ملی گفت : حضور ما در این کنگره برای تقدیر از اقدام شایسته‌ تشکیل حزب است و معتقدیم که حزب گرایی باید تقویت شود. اعتماد ملی هم از احزاب خوبی است که پا گرفته است و حضور ما برای اعلان پشتیبانی از یک کار تشکیلاتی در کشور است.

انصاری در پاسخ به خبرنگاری که از احتمال حضور همزمان و رقابت خاتمی و کروبی در انتخابات ریاست جمهوری دهم پرسید ، گفت : این دو ، رهبران و بزرگان جبهه اصلاحات هستند و هرگز این اتفاق نخواهد افتاد ، قطعا مجموع اصلاح طلبان یک کاندیدا را به مردم معرفی می‌کنند.

وی گفت : دراین رابطه سازوکارهای زیادی درکمیته مجمع روحانیون که احزاب عمده‌ اصلاح‌طلب هم حضور دارند در حال بررسی است و ما منتظر وفاق جمع می‌مانیم.