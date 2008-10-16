نمایشگاه ایران در عراق فرصت ارائه توانمندیهای کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری پیش از ظهر پنج شنبه در هفتمین جلسه کار گروه توسعه صادرات غیر نفتی استان که در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: مسئولان باید زمینه و بسترهای لازم را از تمامی جهات برای حضور صنایع کوچک و بزرگ در نمایشگاه بین المللی توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران که در سلیمانیه عراق برگزار می شود، فراهم کنند.

وی با تاکید بر اینکه با تمامی توان و امکانات در این نمایشگاه شرکت خواهیم کرد، عنوان داشت: متولیان امر باید با دعوت از صنایع بزرگ و سنگین استان، شرکتها و کارخانجات تولیدی و خدماتی زمینه و بستر لازم را برای شرکت آنها در این نمایشگاه فراهم کنند.

غفوری مدیریت قوی و صحیح در نمایشگاه را بسیار حائز اهمیت خواند و گفت: استان کرمانشاه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران و متولی برپایی این نمایشگاه باید با برنامه ریزی و نظارتی دقیق بر شرکت کنندگان، مدیریت قابل قبولی را اعمال کند تا کوچکترین خللی در طول مدت برگزاری ایجاد نشود.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: این نمایشگاه علاوه بر نمایشگاه اقتصادی نمایشگاه شخصیت و منش کشور ایران است و باید تدین، اخلاق و شخصیت ایرانیان را به نمایش گذاشت.

وی در ادامه خواستار تبلیغات و اطلاع رسانی در خصوص بر پایی این نمایشگاه، در سراسر کشور شد و خاطر نشان کرد : امید است شرکتهای تولیدی در سراسر کشور از این فرصت برای شناساندن و عرضه، محصولات خود به کشورهای همجوار نهایت استفاده را بکنند.

نمایشگاه اختصاصی توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران پنجم تا هشتم آذرماه سال جاری در سه بخش تولیدی و صنعتی، کشاورزی و دام و طیور و خدمات و بازرگانی در سلیمانیه عراق برگزار می شود.