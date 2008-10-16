هاشمی شاهرودی از بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی دیدن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید رئیس قوه قضائیه در جریان مرمت و آزاد سازی حریم بقعه شیخ صفی قرار گرفت.

در این بازدید استاندار اردبیل، نماینده ولی فقیه در استان و مدیران سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان نیز حضور داشتند.

مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی از آثار ارزشمند و جزو میراث فرهنگی و تمدن اسلامی کشورمان به شمار رفته و نماد حاکمیت و تشکیل حکومت تشیع است.

آزاد سازی حریم و مرمت این آثار گرانبها بیش از 10 سال پیش شروع شده و در حال حاضر نیز با تخصیص اعتبارات ملی و استانی در دست اجرا می باشد.

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در سال آینده از طرف کارشناسان سازمان یونسکو مورد بازدید و بررسی قرار خواهد گرفت و در فهرست آثار جهانی ثبت خواهد شد.