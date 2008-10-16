پنج تغییر در تقسیمات کشوری سه استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، وزیران عضو کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت، بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب کردند، نام شهرستان سمیرم سفلی از توابع استان اصفهان به شهرستان دهاقان تغییر یابد.

همچنین با تصمیم وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت و بنا به پیشنهاد وزارت کشور، روستای طبس مسینا مرکز دهستان طبس مسینا از توابع بخش گزیک شهرستان درمیان به عنوان شهر طبس مسینا شناخته و روستای قهستان از توابع شهرستان درمیان به شهر تبدیل و به عنوان شهر قهستان شناخته می‌شود.

وزیران عضو کمیسیون سیاسی دفاعی دولت همچنین با تجمیع روستاهای لارگان، لارگیجی، حاجی‌آباد و درچه عابد واقع در دهستان اشترجان بخش مرکزی شهرستان فلاورجان و ایجاد یک منقطه جغرافیایی به نام روستای بوستان موافقت کردند.

همچنین، روستای منصور آقایی مرکز بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر در استان کرمانشاه پس از تجمیع با روستای قشلاق به شهر تبدیل شد و از این پس به عنوان شهر شاهو شناخته می‌شود.

این تصویب‌نامه‌ها پس از تایید رئیس‌جمهور با امضای دکتر پرویز داوودی معاون اول وی برای اجرا ابلاغ شده است.





