تجهیزات خط لوله های GRP از شیراز به ترکیه صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بر اساس این تفاهم نامه، طرف ایرانی متعهد به ساخت، نصب و راه اندازی خطوط تولید و صدور دانش فنی به شرکت ترکی شد.

استاندار فارس در آیین انعقاد این قرارداد با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای مجموعه فرابرد در فارس در طراحی و ساخت لوله های GRP و همچنین ساخت ماشین آلات خطوط تولید، گفت: تلاشها و فعالیتهای انجام شده این مجموعه صنعتی در استان بیانگرحضور یک مجموعه مهندسی فعال، پویا و با نشاط است.

محمدرضا رضا زاده افزود: انعقاد این قرارداد علاوه بر توسعه روابط بین ایران و ترکیه باعث هم افزایی دو مجموعه نسبت به یکدیگر و تلاش برای توسعه مشترک در مجموعه کشورهای اسلامی می شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای مهم استان فارس در بخشهای طراحی، ساخت و اجرای تجهیزات مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی نیز اظهار داشت: متخصصان فعال در استان فارس علاوه بر تامین نیازهای داخلی قابلیت اجرای طرحهای مختلفی را در سایر کشورها دارند.

همچنین رئیس هیئت مدیره شرکت فرابرد ارزش این قرارداد را افزون بر 2/7 میلیون یورو اعلام کرد و افزود: بر اساس این تفاهمنامه، شرکت فرابرد شیراز خط تولید لوله های GRP در قطرهای 300 تا دو هزار و 600میلیمتر را در مدت چهار ماه و خط تولید لوله های GRP در قطرهای 800 تا چهار هزار میلیمتر را در مدت هشت ماه در این کشور نصب و راه اندازی می کند.

محمدرضا ظهیر امامی با بیان اینکه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و لوله های GRP توسط متخصصین داخلی در شیراز ساخته خواهد شد، افزود: فناوری و دانش فنی مربوط به ساخت این تجهیزات در انحصار چند شرکت معدود در جهان بوده که شرکت فرابرد نیز از این دانش برخوردار شده است.

وی با اشاره به اینکه شهریور ماه امسال نیز تجهیزات خط تولید و دانش فنی این لوله ها به کشور کره جنوبی صادر شده است، افزود: در حال حاضر مشغول مذاکره برای صدور تجهیزات به کشورهای دیگر و کشورهای همسایه هستیم که برخی از این قراردادها تا دو ماه آینده اجرایی خواهد شد.