کاهش 7 درصدی جرایم عمومی و 30 درصدی جرایم خشن طی سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ احمدرضا رادان صبح امروز در حاشیه همایش کاربردی پلیس پیشگیری ناجا درجمع خبرنگاران افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته پلیس پیشگیری ناجا و اقدامات پلیس های تخصصی، جرایم 7 درصد کاهش یافته و همچنین جرایم خشن و مهم با کاهش 30 درصدی روبرو بوده است.

وی ادامه داد: در پلیس پیشگیری اصل برآموزش کاربردی است و کلاسهایی دراین رابطه برای پرسنل کلانتری ها برگزار می شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی در خصوص سطح برخورد پرسنل کلانتری ها با مردم گفت: در حال حاضر برخورد نامناسب پرسنل با مردم باعث افزایش شکایت شهروندان شده است که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته کلاسهای استاندارد سازی رفتار، سطح برخورد آنها ، کیفی سازی شده است.

رادان اظهار داشت: پلیس در مقابل اراذل و اوباش و مجرمان باید قاطعانه برخورد کند و همان طور که سردار احمدی مقدم نیز عنوان کردند حقوق شهروندی در برخورد قاطع با مجرمان است. ضمن اینکه ما باید در مقابل مردم و افرادی که نیاز به دریافت خدمات پلیس را دارند، خوش رفتار باشیم.

وی همچنین دررابطه با ورود پرونده های نیروی انتظامی گفت: طی سال جاری تشکیل پرونده درکلانتری های سراسر کشورکاهش داشته است که در این رابطه به قوه قضائیه پیشنهاد کردیم رسیدگی به امور متخلفان جدا از برخورد با مجرمان صورت گیرد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: در همین راستا ورود به پرونده ها و محاکم قضایی کمتر می شود.