تخفیف 10 درصدی برای تجار در صورت استفاده از ایران کد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به منظور تشویق تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان به عضویت در مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، تصویب کرد: تمام دارندگان کارت بازرگانی که به عضویت مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات پذیرفته شوند از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه (22 مهر 1387) به مدت یک سال از پرداخت 10 درصد هزینه کارمزد ثبت سفارش معاف می شوند. این مصوبه در تاریخ 22/7/1387 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.

وزارت بازرگانی موظف است از ابتدای سال 1388 انجام ثبت سفارش توسط واردکنندگان را منوط به عضویت آنان در مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات کند و بسترسازی لازم را برای تسهیل در امر تجارت الکترونیک فراهم کند. این وزارتخانه تاکنون چندهمایش بزرگ و عمومی را نیز در جهت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی درباره استفاده از سامانه شماره‌گذاری کالا و خدمات برگزار کرده است.

با مصوبه جدید دولت،‌ هزینه کارمزد ثبت سفارش برای واردات کالا(که در حال حاضر به میزان نیم در هزار یا 05/0 درصد کالای وارداتی است ) برای هر یک از فعالان اقتصادی که به عضویت در مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات درایند، به میزان 10 درصد و برای مدت یک سال مشمول تخفیف خواهد بود.

براساس قانون و مقررات صادرات و واردات هر تاجر به ازای واردات یا صادرات کالا باید به اندازه 5 هزارم ارزش آن را به عنوان کارمزد ثبت سفارش بپردازد. بنابراین، مصوبه جدید دولت با هدف تشویق واحدهای تولیدی بزرگ برای ملحق شدن به ایران‌کد انجام گرفته و اعمال چنین تخفیفی برای شرکت‌هایی که حجم مبادلات تجاری بالایی دارند، قابل توجه است و انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک شرکت‌های بزرگ نیز به طرح ایران‌کد ملحق شوند.

با توجه به اهمیت اطلاعات در فرآیندهای بازرگانی و صنعتی و در جهت توسعه بستر اطلاعاتی عناصر مختلف زنجیره تامین کالا مانند تولید، حمل و نقل، توزیع و ... نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه‌ کالا ( ایران کد) طراحی و در پایان سال 85 در هیأت دولت به تصویب رسید. ‌

هیئت وزیران همچنین مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات کشور را موظف کرد به تدریج و حداکثر تا سال 1388 شناسنامه الکترونیکی ایران کد را برای همه گروههای کالایی در کشور صادر کند. ایران کد ، 16 رقمی و به دو زبان فارسی و انگلیسی است که همه اطلاعات موجود از مرحله تولید تا توزیع در آن درج شده است. این مصوبه با امضای پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.