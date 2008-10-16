سرمایه گذاری ثابت بنگاههای تولیدی 95 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در دیدار با صنعتگران و معدن کاران استان گیلان اظهار داشت:‌ در دوره سه ساله قبل از دولت نهم، میزان سرمایه گذاری ثابت بنگاههای تولیدی در بخش صنعت حدود هفت میلیارد ریال بوده است که این رقم درطول سه سال اخیر به بیش از 13 میلیارد ریال افزایش یافته که نشانگر رشد 95 درصدی سرمایه گذاری است.

محرابیان با اشاره به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در طول سالهای اخیر افزود: در سال قبل رشد ارزش افزوده بخش صنعت 8 /10 و بخش معدن5/17 درصد بوده است.

وی از افزایش ظرفیت تولید 16 میلیون تنی سیمان به عنوان یک جهش بی نظیر یاد کرد وگفت: در شهریور سال گذشته ظرفیت تولید سیمان 40 مییلون تن بوده که این رقم ظرف کمتر از یکسال به 56 میلیون تن افزایش یافته است.

محرابیان همچنین با اشاره به افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور افزود: در 40 سال گذشته این ظرفیت در کشور 10 میلیون بوده است اما واحدهایی که در سالجاری راه اندازی شده یا خواهد شد ظرفیت تولید را از 15 میلیون تن می گذراند.

وی مشکل تامین نقدینگی واحدهای صنعتی را یکی از چالشهای صنعت دانست واظهار امیدواری کرد که با اقداماتی که در این رابطه صورت گرفته است این مشکل هرچه زودتر برطرف شود.

محرابیان در این دیدار با اشاره به رشد بی نظیر واحدهای صنعتی طی سه سال گذشته در استان گیلان افزود: در این مدت هزار و 303 واحد صنعتی پروانه بهره برداری گرفتند که این رقم در مدت مشابه قبل که 423 واحد بوده نشانگر رشد 222 درصدی است.

وی همچنین به رشد سرمایه گذاری در استان گیلان اشاره کرد و گفت: در طول مدت مذکور، یک هزار و 68 میلیارد ریال سرمایه گذاری در این استان صورت گرفته که این رقم با رشد 472 درصدی همراه بوده است.

وزیر صنایع و معادن همچنین گفت: میزان سرمایه گذاری این استان به ازای هر واحد صنعتی افزایش خوبی پیدا کرده است.

وزیر صنایع و معادن همزمان با دور دوم سفرهای استانی هیات دولت به استان گیلان سفر کرده است.