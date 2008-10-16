فرشهای صادراتی مازندران شناسنامه دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علاء نور علیجانی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از چند کارگاه تولید کننده فرش دستباف در کلاردشت افزود: شناسنامه دار شدن فرش در صیانت از این دست یافته های ارزشمند تاثیر زیادی دارد و برای حمایت از فعالان این هنر صنعت باید مشکلات فراروی رفع شود.

وی خاطر نشان کرد: میزان تولید فرش استان در نیمه نخست سال جاری افزایش یافته به نحوی که سالانه یک هزار متر مربع فرش دستباف در مازندران تولید می شود که کلاردشت مقام اول را در این زمینه داراست.

این مسئول ادامه داد: فرشهای استان در کشورهای یونان، آلمان و کانادا صادر می شود.

از مجموع 11 هزار بافنده فرش دستباف، دو هزار بافنده در غرب مازندران فعالیت دارند.

مازندران بیش از 100 هزار صنعتگر صنایع دستی دارد.