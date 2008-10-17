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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۳

دهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در مشهد گشایش می یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد از برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی موسوم به "ParsHomex 2008" از 29 آبان ماه سال جاری در محل این نمایشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سید محمد سیدی ظهر امروز در نشست خبری در محل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: این نمایشگاه در فضایی به مساحت 13 هزار متر مربع و با حضور 145 شرکت کننده شامل 100 شرکت داخلی و 45 نمایندگی شرکتهای  خارجی برگزار می شود.

سیدی افزود: نمایندگی شرکتهای خارجی از کشورهای چین، ژاپن، کره، ایتالیا، آلمان، فرانسه، انگلیس، امریکا، استرالیا، امارات، ترکیه، روسیه و بلاروس در این نمایشگاه حضور دارند.

وی ادامه داد: همچنین شرکت کنندگان داخلی از استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، تهران، اصفهان، همدان، قم، هرمزگان و مازندران ضمن حضور در این نمایشگاه به ارائه آخرین دستاوردها و توانمندیهای خود می پردازند.

این مسئول اظهارداشت: تعداد شرکت کنندگان در این دوره نسبت به سال گذشته با رشد 30 درصدی همراه است.

سیدی، زمینه فعالیتهای این نمایشگاه را شامل، انواع یخچال فریزر، کولر آبی، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، انواع اجاق گاز، آبگرمکن، پکیج و انواع وسایل گازسوز نفت سوز، انواع ظروف چینی، بلور، کریستال، آرکوپال، تفلون، سیلور، ملامین، انواع لوازم چوبی آشپزخانه، چرخ خیاطی، ساعت، لوازم تزئینی منزل عنوان کرد.

وی بیان کرد: شرکت کنندگان در قالب سه سالن فردوسی، مولوی و انوری، فعالیتهای خود را در معرض بازدید علاقمندان قرار می دهند.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد همچنین از برگزاری همزمان ششمین نمایشگاه بین المللی لوازم صوتی و تصویری خبر داد و افزود : این نمایشگاه امسال برای متخصصین صنایع صوتی و تصویری با هدف ارائه خلاقیت ها و ایده های نوین همراه با نمایش توانمندیهای فن آوری های جدید تصویری و صوتی ،نو آوریهای جدیدو آخرین فن آوری های دریافت اطلاعات درباره اقلام موجود در بازار و رقبا دایر است.

این نمایشگاه ها از بیست و نهم آبان  تا سوم آذرماه سال جاری از ساعت 16 تا 22 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد آماده بازدید علاقمندان است.

کد مطلب 766338

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