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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۷

اکبر زبردست:

تربیت یزد را در چارچوب جام حذفی شکست می دهیم

تربیت یزد را در چارچوب جام حذفی شکست می دهیم

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی صنعت مس رفسنجان گفت: تیم صنعت مس رفسنجان با ترکیب اصلی خود و برای شکست تربیت یزد درجام حذفی به میدان خواهد رفت.

زبردست در گفتگو با مهر اظهار داشت: بازیکنان صنعت مس رفسنجان با انگیزه بالا در جام حذفی حضور یافته اند و فردا با تمام توان برای شکست تربیت یزد به میدان خواهند رفت.

وی با اشاره به بازی در مرحله سوم جام حذفی مقابل تربیت یزد گفت: کادر فنی شرایط تیم یزدی را برای بازیکنان آنالیز کرده اند و از توانایی های این تیم شناخت کامل داریم.

وی با اشاره به حضور بسیار جدی این تیم در جام حذفی گفت: مطمئن هستیم بازی خوبی را مقابل حریف یزدی خود انجام خواهیم داد.

زبردست با اشاره به استفاده از ترکیب اصلی تیم صنعت مس رفسنجان در این دیدار تاکید کرد: با به کار گرفتن راهکارهای مد نظر کادر فنی توسط بازیکنان، پیروز میدان خواهیم بود.

زبردست افزود: در مرحله چهارم رقابت‌های جام حذفی کشور به مصاف تیم صنعت مس کرمان خواهیم رفت، از این رو انگیزه شکست تیم تربیت یزد در بین بازیکنان بسیار بالاست.

تیم صنعت مس رفسنجان در مرحله نخست جام حذفی فوتبال بر تیم مدرسه عالی مشهد غلبه کرد و در مرحله دوم با انصراف تیم شهرداری لاهیجان به مرحله سوم راه یافت.

کد مطلب 766360

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