ضريب اطمينان پرواز تهران به دبي در فرودگاه امام (ره) بسيار پايين است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر مسافران پرواز تهران - دبي با انتقاد از عدم امكانات رفاهي در فرودگاه امام گفتند: هنوز هيچ گونه امكانات رفاهي در فرودگاه امام از جمله بهداشتي نبودن سرويسها، نبود تلفن عمومي ، صندلي ترمينال در اين فرودگاه وجود دارد و در اين شرايط و در صورت عدم امكانات اوليه چگونه نخستين پرواز صورت خواهد گرفت.

به گفته آنان، سيستم كامپيوتر فرودگاه امام نيز با اختلال مواجه بوده و بصورت دستي انجام مي شود كه موجب بلا تكليفي مسافران شده است.

آنها گفتند: نبود علايم مربوط به فرودگاه حتي در 25 كيلومتري موجب سردرگمي مسافران و طي مسير اشتباهي مي شود.

براساس اين گزارش: فرودگاه امام در حالي به بهره برداري مي رسد كه هيچ گونه هماهنگي ميان مسولان ديده نمي شود.

مسافران اظهار داشتند: هيچ گونه علايم راهنمايي براي استفاده ازسرويسهاي بهداشتي در فرودگاه امام وجود ندارد. و اين سرويسها فاقد امكانات اوليه نظير مايع دستشويي و دستمال كاغذي است.

مسافران در پاسخ به اين پرسش خبرنگار اقتصادي مهر كه چگونه مطلع شديد كه از فرودگاه امام پرواز كنيد، گفتند: از طريق راديو و آژانسهاي هواپيمايي از اين مسئله باخبر شديم.

آنها از مسير طولاني فرودگاه امام انتقاد كردند و افزودند: اگر در طول روز بخواهيم به فرودگاه امام بياييم حداقل 2 تا 3 ساعت زمان نياز است. كه اين امر خود يك سفر ديگري محسوب مي شود.

همچنين يكي از كارمندان فرودگاه امام گفت: تاكنون قسمت بار كترينگ و آشيانه آماده بهره برداري نشده است و قسمت اطلاعات پرواز اين فرودگاه نيز سيار است.

اين گزارش حاكي است: مسافران اين فرودگاه افزايش كانتر چك كردن بار نسبت به فرودگاه مهر آباد را يكي از ويژگي هاي فرودگاه امام بر شمردند.

پيش از اين داوود كشاورزيان مدير عامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران گفته بود: هر هفته در فرودگاه امام 14 پرواز از تهران - دبي انجام خواهد شد.