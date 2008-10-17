مسابقات انفرادی هنرهای پهلوانی کشور در گرگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره مسابقات 200 ورزشکار از 25 استان کشور در دو وزن 80 و 90 کیلوگرم و رده سنی 20 سال به بالا با یکدیگر رقابت می کنند.

علی شامبیاتی دبیر هیئت ورزشهای باستانی و زورخانه ای گلستان در حاشیه برگزاری این رقابتها به خبرنگار مهر افزود: این مسابقات پس از 80 سال برای احیای ورزشهای سنتی و بومی و به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی در حال برگزاری است.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر روند توجه و توسعه ورزشهای باستانی در کشور و استان مطلوب بوده است و اکنون حدود 200 ورزشکار باستانی در استان گلستان فعالیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات کشتی پهلوانی و زورخانه ای کشور نیز از دو روز قبل در گرگان آغاز شده و تا روز 27 مهرماه ادامه دارد.