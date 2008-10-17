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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۳

مسابقات انفرادی هنرهای پهلوانی کشور در گرگان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: اولین دوره مسابقات انفرادی کشتی پهلوانی و زورخانه ای در مجتمع فرهنگی و ورزشی زروخانه پوریای ولی گرگان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره مسابقات 200 ورزشکار از 25 استان کشور در دو وزن 80 و 90 کیلوگرم و رده سنی 20 سال به بالا با یکدیگر رقابت می کنند.

علی شامبیاتی دبیر هیئت ورزشهای باستانی و زورخانه ای گلستان در حاشیه برگزاری این رقابتها به خبرنگار مهر افزود:  این مسابقات پس از 80 سال برای احیای ورزشهای سنتی و بومی و به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی در حال برگزاری است.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر روند توجه و توسعه ورزشهای باستانی در کشور و استان مطلوب بوده است و اکنون حدود 200 ورزشکار باستانی در استان گلستان فعالیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات کشتی پهلوانی و زورخانه ای کشور نیز از دو روز قبل در گرگان آغاز شده و تا روز 27 مهرماه  ادامه دارد.  

کد مطلب 766393

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