آقاکریمی درباره این پروژه به خبرنگار مهر گفت: داستان فیلم درباره دو مرد است که خودرویی کرایه می‌کنند تا به منطقه‌ای دور از شهر بروند. در طول راه راننده تصور می‌کند آنها می‌خواهند او را بکشند و دو مرد هم این تصور را درباره راننده دارند. تاکنون حضور مهدی جعفری به عنوان فیلمبردار "سفر مرگ" قطعی شده است.

وی در ادامه درباره فیلم "خانه زرد" که قرار بود پیش از این کارگردانی کند گفت: وزارت ارشاد به آن فیلمنامه پروانه ساخت نداد و من فیلمنامه "سفر مرگ" را جایگزین کردم. فیلمنامه را غلامرضا رمضانی نوشته است.

تهیه‌کنندگی "سفر مرگ" را خود آقاکریمی بر عهده دارد. او پیش از این به عنوان مجری طرح، دستیار کارگردان و تهیه‌کننده در سینما فعالیت کرده و این نخستین تجربه کارگردانی او است.