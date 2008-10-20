  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۷

آقاکریمی "سفر مرگ" را در ژانر وحشت می‌سازد

حسن آقاکریمی به زودی فیلم سینمایی "سفر مرگ" را در ژانر وحشت به عنوان نخستین تجربه کارگردانی خود مقابل دوربین می‌برد.

آقاکریمی درباره این پروژه به خبرنگار مهر گفت: داستان فیلم درباره دو مرد است که خودرویی کرایه می‌کنند تا به منطقه‌ای دور از شهر بروند. در طول راه راننده تصور می‌کند آنها می‌خواهند او را بکشند و دو مرد هم این تصور را درباره راننده دارند. تاکنون حضور مهدی جعفری به عنوان فیلمبردار "سفر مرگ" قطعی شده است.

وی در ادامه درباره فیلم "خانه زرد" که قرار بود پیش از این کارگردانی کند گفت: وزارت ارشاد به آن فیلمنامه پروانه ساخت نداد و من فیلمنامه "سفر مرگ" را جایگزین کردم. فیلمنامه را غلامرضا رمضانی نوشته است.

تهیه‌کنندگی "سفر مرگ" را خود آقاکریمی بر عهده دارد. او پیش از این به عنوان مجری طرح، دستیار کارگردان و تهیه‌کننده در سینما فعالیت کرده و این نخستین تجربه کارگردانی او است.

کد مطلب 766409

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها