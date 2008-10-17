ابداع کاوشگر معدن یاب در سطح ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه روباتیک دانشگاه کارنگی ملون کاوشگری را مخصوص انجام عملیات در ماه تولید کرده است که دارای 4 چرخ و 880 پوند وزن است.

این کاوشگر به زودی توسط سازمان ناسا در شیب تند آتشفشان های خاموش در هاوایی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. این کاوشگر قادر به سوراخ کردن زمین و نمونه برداری از عمق تقریبا یک متری در صخره ها و خاک و در سخت ترین شرایط محیطی قطب جنوبی ماه خواهد بود.

این کاوشگر به عنوان یک آزمایشگاه متحرک در یافتن عناصری مانند هیدروژن، اکسیژن و حتی آب از اعماق سطح ماه نقشی مهم را بر عهده دارد.

همچنین قابلیت امکان فاصله گرفتن چرخ های کاوشگر از یکدیگر، نیروی دستگاه را بر روی مته ای که برای سوراخ کردن سطح ماه تعبیه شده است متمرکز کرده و افزایش می دهد. این مته همراه با ابزاری دیگر که وظیفه خراش دادن صخره ها و خاک را برای نمونه برداری به عهده دارد کار می کند.

دانشمندان سپس نمونه های به دست آمده را به منظور بررسی گازهای موجود در آن تا حرارت 200 درجه سلسیوس حرارت می دهند تا این گازها آزاد شده و محققان قادر به تجزیه آنها باشند.

محققان قصد دارند با استفاده از این کاوشگر منطقه جنوبی ماه را مورد بررسی قرار دهند زیرا این منطقه دارای تمرکز خاصی از هیدروژن است اما به دلیل شرایط سختی که بر آنجا حاکم است مانند تاریکی مطلق و دمای -232 درجه سلسیوس سرما و عدم امکان ارتباط با زمین تا به حال ناشناخته باقی مانده است.

برای مقابله با این مشکلات این کاوشگر دارای سیستم حرکت خودکار بوده و برای توانایی دیدن در تاریکی مطلق به اسکنر اشعه ایکس مجهز است. همچنین منبع تامین انرژی این وسیله به دلیل عدم حضور نور خورشید در این منطقه از منابع رادیو اکتیو تامین خواهد شد.

بر اساس گزارش گیزمگ،این کاوشگر در تاریخ 1 الی 13 نوامبر توسط سازمان ناسا و سازمانهای مرتبط دیگر مورد ازمایش قرار گرفته و در صورت موفقیت در آزمایشها، توسط ناسا برای انجام ماموریت در ماه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.