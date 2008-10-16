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۲۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۰

اوستیای جنوبی از حضور ناظران اروپایی انتقاد کرد

وزارت کشور منطقه اوستیای جنوبی امروز ناظران اتحادیه اروپا را متهم به عدم تضمین امنیت در این منطقه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، میخائیل مینزاوف وزیر کشور منطقه اوستیای جنوبی به خبرنگاران گفت: این منطقه با حضور ناظران غربی با لباس فرم خارج از هرگونه کنترل است.

وی همچنین ناظران اروپایی را به عدم واکنش نسبت به دزدیها و تیراندازی ازسوی سربازان گرجی بسوی روستاهای اوستیا متهم کرد.

ناظران اروپایی در روز اول اکتبر وارد اوستیای جنوبی و آبخازیا شده و در جایگزینی سربازان روسی مسئولیت امنیت در این مناطق را برعهده گرفتند.

روسیه پس از جنگ گرجستان، استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت شناخت.

کد مطلب 766443

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