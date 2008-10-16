اوستیای جنوبی از حضور ناظران اروپایی انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، میخائیل مینزاوف وزیر کشور منطقه اوستیای جنوبی به خبرنگاران گفت: این منطقه با حضور ناظران غربی با لباس فرم خارج از هرگونه کنترل است.

وی همچنین ناظران اروپایی را به عدم واکنش نسبت به دزدیها و تیراندازی ازسوی سربازان گرجی بسوی روستاهای اوستیا متهم کرد.

ناظران اروپایی در روز اول اکتبر وارد اوستیای جنوبی و آبخازیا شده و در جایگزینی سربازان روسی مسئولیت امنیت در این مناطق را برعهده گرفتند.

روسیه پس از جنگ گرجستان، استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت شناخت.