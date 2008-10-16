توافق مسئولان ایرانی و عراقی برای جستجوی مفقودشدگان جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"پاتریس میگیواند روگو" مسئول عملیات صلیب سرخ جهانی در خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار داشت: این توافقنامه چارچوب مشخصی را برای تبادل اطلاعات میان ایران و عراق برای تحویل اجساد تعیین می کند.

وی افزود: این توافقنامه پیشرفت مهمی در راستای تلاش های انجام شده برای کاهش بار مشکلات هزاران خانواده عراقی و ایرانی که از سرنوشت نزیکان خود بی خبر هستد؛ به شمار می رود.

این نخستین بار است که دو کشور چنین توافقنامه ای با کمیته بین المللی صلیب سرخ امضا می کنند.

روگو در پایان گفت تا زمانی که هر خانواده به جواب نرسد، از پیگیری این موضوع دست نخواهد کشید.