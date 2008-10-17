"شوالیه تاریکی" نامزد دریافت جایزه فیلم سال هالیوود شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد فیلم جدید مجموعه بتمن برای دریافت جایزه فیلم سال با 9 فیلم دیگر شامل "هورتن صدای یک هو می‌شنود دکتر سوس"، "هنکاک"، "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین"، "آیرون من"، "کنگ فو پاندا"، "جنسیت و شهر"، "تندر استوایی"، "وال - ای" و "تحت تعقیب" رقابت می‌کند.

پروژه 180 میلیون دلاری "شوالیه تاریکی" با بازی کریستین بیل و هیث لجر دنباله‌ای بر فیلم "بتمن آغاز می‌کند" است که سال 2005 به نمایش درآمد. فیلم جدید درباره رویارویی بتمن با یک تبهکار روانی معروف به جوکر است.

"شوالیه تاریکی از ژوئیه پیش به نمایش درآمد و فروش جهانی آن تاکنون به حدود یک میلیارد دلار رسیده است. امسال بیش از 70 فیلم در دوازدهمین جشنواره فیلم هالیوود به نمایش درمی‌آید که 22 تا 27 اکتبر (اول تا ششم آبان) برگزار می‌شود. برندگان جوایز سال هالیوود روز آخر جشنواره در مراسمی در بورلی هیلز جوایز خود را دریافت خواهند کرد.