600 هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حسین فرجی عصر پنجشنبه در نشست با اصناف و مجامع امور صنفی در رشت اعلام کرد: همچنین افزون بر یک میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار واحد صنفی با پروانه کسب در کشور در حال فعالیت هستند.

وی با اعلام اینکه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، معضلی برای نظام صنفی در کشور است ، گفت: تاکنون برخورد جدی با این واحدها نشده است.

این مقام مسئول همچنین با ابراز تاسف از اینکه تاکنون برخورد جدی با این واحدها انجام نشده است، بر لزوم تعطیلی این واحدها و ساماندهی آنان تاکید کرد.

فرجی گفت: دولت برای ساماندهی این اصناف، آیین نامه‌ای را تهیه کرده است که به زودی پس از تدوین دستورالعمل اجرایی آن به استانها ابلاغ می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: براساس این آیین نامه ابتدا باید صنوف فاقد پروانه کسب در شهرها شناسایی شده و سپس با اعلام اخطاریه به آنان اعلام شود که پس از یک ماه از دریافت اخطاریه فرصت دارند، برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند.

فرجی گفت: در صورتی که مدرک ارائه شده توسط این واحدها کامل باشد به آنان پروانه کسب داده می‌شود در غیر این صورت با معافیت از ارائه یک مدرک به آنان پروانه کسب یک‌ ساله داده می‌شود.

وی ادامه داد: باید برای ساماندهی این واحدها ستاد ویژه‌ای از سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی، اداره اماکن و نماینده استانداری تشکل شود ضمن اینکه واحدهای بازرسی و نظارت بهترین ابزار کار برای تحقق این طرح هستند.

