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۲۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۸

پس از سوریه و امارات؛

سفیر اردن در بغداد استوارنامه خود را به زیباری تقدیم کرد

سفیر اردن در بغداد استوارنامه خود را به زیباری تقدیم کرد

سفیر اردن در بغداد امروز وارد عراق شد و استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه عراق تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نایف الزیدان پس از انتخابش به عنوان نماینده امان در بغداد به این مسئله که آیا بلافاصله ماموریت خود را در عراق آغاز خواهد کرد، اشاره ای نکرد.

متذکر می شود که پس از وقوع انفجار در سفارت اردن در بغداد در سال 2003، نایف زیدان نخستین سفیر اردن در عراق به شمار می رود.

"عبدالله دوم" پادشاه اردن در تاریخ 11 آگوست برای نخستین بار پس از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام حسین تاکنون به عراق سفر کرد.

لازم به ذکر است سفیر سوریه نیز سه روز پیش استوارنامه خود را به وزارت امور خارجه عراق تقدیم کرد.

به جز اردن، بحرین و کویت نیز سفیران خود را در بغداد تعیین کرده اند اما به دلایل امنیتی آنها را به عراق اعزام نکرده اند. تنها سوریه و امارات فعالیت خود را در بغداد آغاز کرده اند.

کد مطلب 766463

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