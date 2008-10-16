از تجربه توکیو در کاهش ترافیک و آلودگی هوا بهره می گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محمد باقر قالیباف در بدو وردود به توکیو هدف از این سفر را دیدار و گفتگو با شهردار توکیو و برخی مسوولان ژاپنی درباره بررسی افزایش همکاری شهرداران تهران و توکیو اعلام کرد .

وی گفتگو با شرکت های ژاپنی فعال در زمینه هایی همچون محیط زیست ، سرمایه گذاریها و رخدادهای طبیعی را از دیگر اهداف این سفر برشمرد و گفت: استفاده از تجربه ژاپنی ها درباره کاهش ترافیک و آلودگی هوای شهر بزرگی مانند تهران ، بسیار سودمند است.

قالیباف افزود: ارتباط بین ایران و ژاپن با توجه به تمدن تاریخی دو کشور، زمینه خوبی را برای پیمان خواهر خواندگی بین تهران و توکیو فراهم کرده است و روابط این دو شهر باید بیش از پیش گسترش یابد.

شهردار تهران به برگزاری نشست شهرداران آسیایی در آبان امسال در تهران اشاره و تاکید کرد در دیدار با شهردار توکیو از وی برای حضور در نشست تهران دعوت خواهم کرد . وی ابراز امیدواری کرد ژاپن در نمایشگاهی که شهرداری تهران به مناسبت این نشست مهم در تهران بر پا می کند ، حضور پر رنگی داشته باشد .