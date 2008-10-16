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۲۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۹

قالیباف در توکیو:

از تجربه توکیو در کاهش ترافیک و آلودگی هوا بهره می گیریم

از تجربه توکیو در کاهش ترافیک و آلودگی هوا بهره می گیریم

شهردار تهران به دعوت رسمی دولت ژاپن ظهر امروز پنج شنبه وارد فرودگاه ناریتا در توکیو پایتخت ژاپن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محمد باقر قالیباف در بدو وردود به توکیو هدف از این سفر را دیدار و گفتگو با شهردار توکیو و برخی مسوولان ژاپنی درباره بررسی افزایش همکاری شهرداران تهران و توکیو اعلام کرد .

وی گفتگو با شرکت های ژاپنی فعال در زمینه هایی همچون محیط زیست ، سرمایه گذاریها و رخدادهای طبیعی را از دیگر اهداف این سفر برشمرد و گفت: استفاده از تجربه ژاپنی ها درباره کاهش ترافیک و آلودگی هوای شهر بزرگی مانند تهران ، بسیار سودمند است.

قالیباف افزود: ارتباط بین ایران و ژاپن با توجه به تمدن تاریخی دو کشور، زمینه خوبی را برای پیمان خواهر خواندگی بین تهران و توکیو فراهم کرده است و روابط این دو شهر باید بیش از پیش گسترش یابد.

شهردار تهران به برگزاری نشست شهرداران آسیایی در آبان امسال در تهران اشاره و تاکید کرد در دیدار با شهردار توکیو از وی برای حضور در نشست تهران دعوت خواهم کرد . وی ابراز امیدواری کرد ژاپن در نمایشگاهی که شهرداری تهران به مناسبت این نشست مهم در تهران بر پا می کند ، حضور پر رنگی داشته باشد .

کد مطلب 766472

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