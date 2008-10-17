روی ضعف دفاع پرسپولیس برنامه داریم/ طلسم بازیهای خانگی را می شکنیم

محمد حسین ابن قاسم سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان در آستانه دیدار حساس روز شنبه مقابل پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم فولاد از آمادگی بالایی برخوردار است و با هدف کسب سه امتیاز به میدان خواهد رفت اظهار داشت : طی هفته گذشته با توجه به شناخت کادر فنی از تیم پرسپولیس ، بازیکنان تمرینات ویژه ای را دنبال کرده اند و تیم در شرایط آمادگی بالایی قرار دارد.

ابن قاسم با بیان اینکه تیم فولاد درهفته های اخیر از نظر فنی رشد قابل توجهی داشته و در بازیهای گذشته تیم در خلق موقعیت های گلزنی بسیار موفق عمل کرده است، اظهار داشت: هر چند فولاد در هفته های گذشته به نتایج مورد نظر دست نیافته ولی به لحاظ فنی فوتبال تاکتیکی و هدفمندی را به نمایش گذاشته که این رشد بسیار امیدوار کننده است و امیدواریم در دیدار با پرسپولیس بتوانیم توانایی های تیم فولاد را بیش از پیش به نمایش بگذاریم.

سرپرست تیم فولاد تصریح کرد : با شناختی که از تیم پرسپولیس داریم در بازی مقابل این تیم تنها بدنبال کسب سه امتیاز و شکستن طلسم پیروزی در دیدارهای خانگی هستیم.

وی با بیان اینکه برای دیداربا پرسپولیس هیچ بازیکن مصدوم و محرومی در اردوی فولاد حضور ندارند، اظهار داشت : خوشبختانه با تمرینات تاکتیکی که طی هفته گذشته دنبال کرده ایم در بازی روز شنبه با تمام قوا و تنها برای کسب پیروزی به میدان خواهیم رفت واطمینان دارم تماشاگران با حضور در ورزشگاه تختی از تیم فولاد حمایت خواهند کرد.

ابن قاسم با بیان اینکه هر دو تیم از دو مربی فنی و صاحب سبک در لیگ برخوردارند و مطمئنا روز شنبه فوتبال زیبا و تماشاگرپسندی ازسوی هر دو تیم به نمایش درخواهد آمد، اظهار داشت : این بازی فوتبالی صدرصد تاکتیکی از سوی هر دو تیم خواهد بود و تیمی که بتواند بهتر از موقعیت های خود استفاده کند برنده این مسابقه خواهد بود. ما می دانیم که پرسپولیس درکناره های زمین بازیکنان خوبی در اختیار دارد اما درخط دفاع نیز با ضعف های آشکاری روبروست که برای پیروزی مقابل این تیم از این نقطه ضعف ها نهایت استفاده را خواهیم برد.

سرپرست تیم فولاد در پایان با اشاره به وضعیت نامساعد زمین چمن ورزشگاه تختی تصریح کرد: ارتفاع چمن این ورزشگاه استاندارد نیست ضمن اینکه زمین تختی از ناهمواری های زیادی برخورداراست که ضمن اینکه سرعت بازی را کاهش می دهد احتمال مصدومیت بازیکنان افزایش می یابد. بهرحال امیدوارم کیفیت زمین تختی در کیفیت فنی بازی دو تیم اثر منفی نداشته باشد.