همایش استاندارد کیفیت و ایمنی غذا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش، کارشناس پژوهشکده غذایی و کشاورزی سازمان استاندارد به توضیح مطالبی درباره پروبیوکها پرداخت و گفت: امروزه استفاده از باکتریهای سلامت بخش با عنوان پروبیوتیک به طور روزافزونی گسترش می یابد و یکی از موارد مهم در مورد این باکتریها بحث ایمنی آنها است که اولین گام در جهت کسب این اطمینان، شناسایی وتایید جنس باکتریهای سلامت بخش است

مژگان حیدرپور با بیان اینکه برای دستیابی به باکتریهای جدید در گروه پژوهشی میکروبیولوژی، تحقیقاتی صورت گرفته، تصریح کرد: این تحقیقات منجربه کشف 6 ژن جدید و ثبت این ژنها در بانک جهانی ژن شده است.

همچنین خسرو برازندگان؛ سرپرست پژوهشکده غذایی و کشاورزی سازمان استاندارد به سخنرانی در مورد تولید آمینهای بیولوژیک در فرآورده های شیلاتی پرداخت و خاطرنشان کرد: میزان آمینهای بیوژنیکی به ویژه هیستامین در فرآورده های غذائی، خصوصا ماهی و تن ماهی، در حد مجاز بی خطر است، ولی مصرف بالاتر از حد مجاز، مصرف کنندگان این گونه فرآورده ها را دچار مخاطرات جدی سلامتی می کند.