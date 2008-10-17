500 نفر از قبول شدگان دانشگاه در ساوجبلاغ تجلیل می شوند

علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تقدیر از دانشجویان جدید الورود ساوجبلاغی در روز 16 آذر یعنی روز دانشجو با همکاری شهرداری ها، شورای اسلامی شهر و بخشداری ها و با حضور مدیران ارشد شهرستان انجام می شود و هدف از انجام آن تشویق جوانان به تحصیل علم است.

وی افزود: در این مراسم تقدیر، هدایایی به رسم یادبود به همه دانشجویان اهدا می شود واز سه تن از آنها که برترین رتبه ها را کسب کرده اند تشکر و قدردانی خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: به کمک اطلاعات و آمار دریافتی تاکنون 500 دانشجو جدید الورود ساوجبلاغی شناسایی شده اند که تا روز مراسم امکان دارد این آمار افزایش یابد.

بیگی از قبول شدگان در دانشگاه درخواست کرد مدارک قبولی خود را در اسرع وقت به فرمانداری ساوجبلاغ ارائه کنند.