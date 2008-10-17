  1. استانها
  2. تهران
۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۰

500 نفر از قبول شدگان دانشگاه در ساوجبلاغ تجلیل می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ساوجبلاغ گفت: در مراسمی ویژه از 500 نفر از قبول شدگان دانشگاه که در ساوجبلاغ زندگی می کنند، تقدیر به عمل خواهد آمد.

علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تقدیر از دانشجویان جدید الورود ساوجبلاغی در روز 16 آذر یعنی روز دانشجو با همکاری شهرداری ها، شورای اسلامی شهر و بخشداری ها و با حضور مدیران ارشد شهرستان انجام می شود و هدف از انجام آن تشویق جوانان به تحصیل علم است.

وی افزود: در این مراسم تقدیر، هدایایی به رسم یادبود به همه دانشجویان اهدا می شود واز سه تن از آنها که برترین رتبه ها را کسب کرده اند تشکر و قدردانی خواهد شد.   

این مسئول خاطرنشان کرد: به کمک اطلاعات و آمار دریافتی تاکنون 500 دانشجو جدید الورود ساوجبلاغی شناسایی شده اند که تا روز مراسم امکان دارد این آمار افزایش یابد.

بیگی از قبول شدگان در دانشگاه درخواست کرد مدارک قبولی خود را در اسرع وقت به فرمانداری ساوجبلاغ ارائه کنند.

کد مطلب 766489

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها