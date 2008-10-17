تمام بودجه مورد نیاز سد شهر بیجار تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رودبار، فتاح وزیر نیرو عصر پنجشنبه در بازدید از سد شهر بیجار در جمع خبرنگاران افزود: این سد به عنوان اولویت اول استان هرگونه حمایت از سوی دولت برای تکمیل ساخت آن انجام خواهد شد.

وی همچنین گفت: سال گذشته اعتبار این سد هفت میلیارد تومان بود و امسال با دو برابر افزایش به 15 میلیارد تومان رسیده است.

فتاح با اشاره به اینکه بودجه سدهای کشور بیشتر از 20 درصد نیست، افزود: دو برابر شدن اعتبار سد شهر بیجار بیانگر با اهمیت و مهم بودن این سد برای دولت است.

وزیر نیرو خاطر نشان کرد: کندی پیشرفت کار سد شهربیجار به دلیل مسائل فنی و اجرایی پروژه بوده نه کمبود اعتبار که این مشکل خوشبختانه با تلاش مسئولان و متخصصان رفع شده است.

فتاح همچنین به سد پلرود و شفارود در استان گیلان اشاره کرد و افزود: این دو سد نیز از پروژه های مهم استان است.

وی ادامه داد: دولت برای ساخت این دو سد عنایت ویژه دارد منتها فعلا قول تامین همه بودجه مورد نیاز این دو پروژه داده نمی شود.

