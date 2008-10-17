به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام حسن روحانی پنجشنبه شب در پایان سفر به قم برای دیدار با مراجع عظام تقلید در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع اتحاد میان روحانیت و مردم گفت: دشمنان باید بدانند که میان روحانیت و مردم هیچگونه فاصله‌ای وجود ندارد و هر دو در راستای اهداف نظام گام برمی‌دارند.



وی با اشاره به نقش روحانیت و مراجع گفت: روحانیت در شکل‌گیری جریانهای سیاسی و هدایت این جریانها نقش مهم و سازنده‌ای دارند.



وی به موضعگیری علما و مراجع در برابر مسائل کشور و جهان اشاره کرد و اظهار داشت: امروزه مراجع ما شرایط و مسائل کشور را به خوبی دنبال می‌کنند و به صورت دقیق و متفکرانه در برابر آن موضعگیری می‌کنند.



روحانی افزود: این اقدام مراجع موجب رشد و تکاپوی کشور می‌ شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مردم از مراجع انتظار دارند تا در برابر مسائل مختلف سکوت نکنند گفت: سکوت مراجع و روحانیت در مسائل مختلف اجرایی شدن نقشه‌های دشمن را در بر خواهد داشت که باید به آن توجه داشت.



حسن روحانی صبح پنجشنبه با سفر به قم به دیدار مراجع عظام تقلید رفت که این دیدارها تا شب به طول انجامید.



تمامی این دیدارها بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

