تسهیلات نیروی انتظامی برای نخبگان به جای سربازی/ اولویتهای تحقیقاتی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر محمد قصری روز گذشته در مراسم اختتامیه نمایشگاه پلیس و فاوا در دانشگاه صنعتی شریف با بیان این مطلب گفت: در فرصتهایی که در محیط تعاملات دانشگاهی و امنیتی ایجاد شده است، حهت گیری دانش و علم در سطح ملی و سازمانی و تحقق فرآیند اتصال علم به فناوری و فاوری به صنعت و صنعت به صنعت برای ایجاد تنوع محیط عملیات علمی با توجه به تنوع روش و ابزار دنبال می شود.

وی ارائه تسهیلات ویژه برای نخبگان و استعدادهای برتر را از دیگر اقدامات تعاملی فاوا ذکر کرد و افزود: این تسهیلات در قالب انجام تحقیقات به جای سربازی قابل اجرا است.

قصری دستیابی به سطح مناسبی از خلاقیت، نوآوری و پویایی، پاسخگویی و هوشمندی و چابکی سازمانی و حرکت به سمت امنیت استقرار یافته بر بستر عقلانیت را از جهت گیریهای پلیس در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست و تاکید کرد: دستیابی به این مهم در سایه ورود نخبگان علمی به حوزه نیروی انتظامی میسر می شود.

رئیس سازمان مطالعات و تحقیقاتی نیروی انتظامی به قابلیتهای نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: این حوزه با دارا بودن 28 حوزه تحقیقاتی و 31 حوزه تحقیقات کاربردی در جغرافیا عرصه مناسبی برای عرضه دانشهای مورد نیاز و بومی کردن آنها ایجاد کرده است و نیروی انتظامی آمادگی خود را برای حضور اساتید و دانشجویان در حوزه فاوا برای انجام کارهای تحقیقاتی اعلام می کند.

قصری دستیابی به دانش فنی در حوزه های الکترونیک، ارتباطات و اطلاعات، امنیت شبکه، ذخیره سازی داده ها و پردازش، فناوریهای شناسایی الکترونیکی و کاربری فناوریهای اطلاعات در ارائه خدمات و نانو در تجهیزات و مواد را از اولویتهای تحقیقاتی نیروی انتظامی نام برد.

وی تاکید کرد: انعقاد تفاهم نامه میان دانشگاه و ناجا می‌تواند به عرضه دانش مورد نیاز سازمانهای مختلف بیانجامد. همچنین صنعت نیز جایی برای به نمایش گذاشتن قابلیتهای خود بیابد.

همچنین سرهنگ غلامحسین طباخ معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا گفت: استقبال از نمایشگاه بیش از انتظار بود تا‌ جایی که حتی مسئولان دانشگاه شریف نیز انتظار این تعداد بازدید ‌کننده را نداشتند.

وی گفت: در زمان برگزاری نمایشگاه حدود 6 هزار نفر از نمایشگاه دیدن کردند و از نزدیک با بخشی از دستاورد‌های ناجا در حوزه فاوا آشنا شدند.

به گفته سرهنگ طباخ 90 درصد بازدید‌کنندگان دانشجویان بودند. همچنین بیش از 70 نفر در این نمایشگاه درخواست جذب و استخدام در ناجا داشتند.