تیم والیبال دختران ایران یازدهم شد/ پیروزی دوباره بر سریلانکا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به فیلیپین، در چارچوب مسابقات والیبال قهرمانی دختران نوجوان آسیا و برای کسب عنوان یازدهم این رقابت‌ها صبح امروز تیم والیبال دختران نوجوان کشورمان به دیدار سریلانکا رفت و در یک دیدار یکطرفه موفق به شکست 3 بر صفر حریف خود شد.

تیم دختران نوجوان ایران در این بازی گیم‌های اول تا سوم را به ترتیب با نتایج (25 - 19)، (25 - 14) و (29 - 27) پیروز شد تا در اولین حضور خود در میادین بین المللی عنوان یازدهم آسیا را کسب کند.

این دومین پیروزی تیم کشورمان در چارچوب مسابقات والیبال قهرمانی دختران نوجوان آسیا بود. این تیم در مرحله مقدماتی مقابل دو تیم قدرتمند کره جنوبی و تایلند با نتیجه (3 برصفر) شکست خورد اما در مرحله گروهی ابتدا سریلانکا را با نتیجه (3 برصفر) شکست داد و در ادامه مقابل هند با نتیجه (3 بر2) مغلوب شد.

دیدار تیم های والیبال نوجوانان ایران و سریلانکا را رحمان عظمی از مالزی قضاوت کرد. او را در امر قضاوت این بازی داس باسانتی از هند همراهی می کرد.

- روز گذشته در چارچوب این مسابقات چهار بازی برگزار شد که نتایج آنها به شرح زیر رقم خورد:

* قزاقستان 3 - سریلانکا صفر

(25 - 22)، (25 - 11) و (25 - 8)

* کره جنوبی 3 - اندونزی صفر

(25 - 15)، (28 - 26) و (25 - 23)

* چین 3 - فیلیپین صفر

( 25 - 15)، (25 - 10) و (25 - 17)

* ژاپن 3 - استرالیا صفر

( 25- 14)، (27 - 7) و (25 - 11)

در ادامه این مسابقات امروز برای کسب مقام های نهم و دهم ابتدا تیم های هند و قزاقستان به دیدار هم می روند. پس از آن و برای کسب عناوین پنجم تا نهم ابتدا اندونزی برابر استرالیا صف آرایی می کند و پس از آن فیلیپین به مصاف چین تایپه خواهد رفت.

همچنین در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی دختران نوجوان آسیا امروز کره جنوبی با ژاپن روبه رو می شود و چین نیز به دیدار تایلند می رود.