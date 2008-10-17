توریسم درمانی در کشور دستاویز رابطه ها شده است

دکتر محمدمهدی قیامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه مقوله توریسم درمانی مثل سایر موضوعات دیگر در حوزه سلامت کشور، دچار عدم برنامه ریزی و نظارت جدی از سوی مسئولان مربوطه است.

وی با عنوان این مطلب که توریسم درمانی دستاویز مسائل شخصی و رابطه ها شده است ، افزود: متاسفانه وقتی صحبت از توسعه توریسم درمانی می شود همه مدعی می شوند در صورتی که استانداردها در این بحث مطلوب نیست.

قیامت با تاکید بر اینکه توسعه توریسم درمانی می تواند یکی از راههای صدور انقلاب به خارج از کشور باشد، گفت: با توجه به جو سازی های رسانه ها بیگانه علیه ایران، حضور بیماران از کشورهای مختلف دنیا می تواند نگاه آنان به کشورمان را تغییر دهد.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران در عین حال افزود: وزارت بهداشت می تواند برای توسعه توریسم درمانی با انتخاب مراکز خاصی ، بیماران خارجی را به سمت آنهاهدایت کند تا از بابت رضایتمندی از نحوه درمان بیماری هیچ مشکلی پیش نیاید.

وی تصریح کرد: قطعا اگر نظارت جدی و برنامه ریزی دقیقی در این زمینه داشته باشیم می توان به کسب درآمد و ارز آوری برای کشور امیدوار بود.

قیامت گفت: در حال حاضر آن تعدادی از بیماران که از کشورهای همسایه وارد ایران می شوند در سطحی نیستند که بتوانند خواسته های ما را تامین کنند. در حالی که به لحاظ داشتن تجهیزات پزشکی و متخصصین مجرب، از شرایط ایده آلی نسبت به برخی کشورها برخورداریم.