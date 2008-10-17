افزایش فضای سبز از اولویتهای شهرداری سنندج است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون پوررضایی عصر روز گذشته در جریان بهره برداری از منبع ذخیره سازی آب تپه روسی شهر سنندج اظهار داشت: حفظ و افزایش فضاهای سبز در سطح شهر سنندج از برنامه های اصلی و جزو اولویت کاری شهرداری است.

وی ادامه داد: متاسفانه هم اکنون سرانه فضای سبز به ازای هر نفر در شهر سنندج به هیج وجه مناسب نیست و ما تا رسیدن به میانگین کشوری اختلاف فراوانی داریم که باید با به کار گرفتن شیوه های مختلف این اختلاف را تا سال آینده جبران کنیم.

شهردار سنندج بیان داشت: در راستای افزایش سرانه فضای سبز در شهر سنندج شهرداری اقدام به ساخت منبع ذخیره آبهای جاری در محلات مختلف کرده تا بتواند با این کار بدون استفاده از آب شرب فضاهای سبز سطح شهر را آبیاری و نسبت به شستشوی معابر و خیابان های اقدام نماید.

پوررضایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر چشمه های جاری زیادی در سطح شهر سنندج وجود دارند که به دلیل عدم استفاده مناسب آب آنها از بین می رود و ما قصد داریم تا پایان سال آینده پنج منبع ذخیره سازی جدید برای نگهداری و جمع آوری این آبهای روان در سطح شهر ایجاد کنیم.

وی عنوان کرد: منبع آب تپه روسی شهر سنندج گنجایش ذخیره سازی 500 متر مکعب آب را داراست که می توان به وسیله این آب تمامی فضاهای سبز خیابانهای اطراف از جمله کشاورز، بروجردی، امام خمینی، شبلی و ... را آبیاری کرده و معابر آنها را نیز شتشو نمود.

شهردار سنندج در پایان از همه شهروندان خواست که در زمینه حفظ فضاهای سبز شهرداری را یاری نمایند زیرا تخریب این فضاها علاوه بر خسارت های مالی عواقب بسیار مخرب از جمله آلودگی هوا را در آینده در پی خواهد داشت.