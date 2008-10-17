70 درصد کودکان جنوب کشور از کمبود روی رنج می برند

به گزارش خبرنگار مهر، ربابه شیخ الاسلام صبح جمعه در همایش کشوری تخصصی روزجهانی غذا در گرگان افزود: تغذیه در رشد و خلاقیت جامعه نقش زیادی دارد و باید توجه بیشتری بر روی تغذیه زنان و مادران باردار و کودکان صورت گیرد.
وی اظهار داشت: فقر ریشه همه پلیدیها و زشتیهای اجتماعی است و باید برای رفع فقر و گرسنگی تلاش همگانی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون کمبود ویتامین Aدر برخی استانها وجود دارد و ۱۵ درصد زنان باردار کشور از کمبود ویتامین Aرنج می برند.
به گفته شیخ الاسلام در سالهای اخیر به علت افزایش قیمت جهانی گندم و برنج روند فقر در کشورهای فقیر جهان و همچنین کشورهای در حال توسعه ادامه دارد.
مدیر موسسه تغذیه، سلامت و توسعه کشور و عضو هیئت علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیان داشت: در قرن جدید، ۸۴۰میلیون انسان از غذای کافی محرومند که ۷۹۷ میلیون آنها در کشورهای در حال توسعه به سرمیبرند و نیمی از آنها در معرض مرگ هستند.
نخستین همایش تخصصی روزجهانی غذا با شعار " تغییرات آب و هوا و انرژی امنیت غذایی جهان را به چالش میکشد" و با شرکت شماری از کارشناسان علوم تغذیه و استادان منتخب کشوری این رشته روز گذشته در تالار فخرالدین اسعد گرگانی آغاز شده است.
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