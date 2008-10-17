70 درصد کودکان جنوب کشور از کمبود روی رنج می برند

به گزارش خبرنگار مهر، ربابه شیخ الاسلام صبح جمعه در همایش کشوری تخصصی روزجهانی غذا در گرگان افزود: تغذیه در رشد و خلاقیت جامعه نقش زیادی دارد و باید توجه بیشتری بر روی تغذیه زنان و مادران باردار و کودکان صورت گیرد.

وی اظهار داشت: فقر ریشه همه پلیدیها و زشتیهای اجتماعی است و باید برای رفع فقر و گرسنگی تلاش همگانی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ‌اکنون کمبود ویتامین ‪ A‬در برخی استانها وجود دارد و ‪۱۵‬ درصد زنان باردار کشور از کمبود ویتامین ‪ A‬رنج می برند.

به گفته شیخ الاسلام در سالهای اخیر به علت افزایش قیمت جهانی گندم و برنج روند فقر در کشورهای فقیر جهان و همچنین کشورهای در حال توسعه ادامه دارد.

مدیر موسسه تغذیه، سلامت و توسعه کشور و عضو هیئت علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیان داشت: در قرن جدید، ‪ ۸۴۰‬میلیون انسان از غذای کافی محرومند که ‪۷۹۷‬ میلیون آنها در کشورهای در حال توسعه به سرمی‌برند و نیمی از آنها در معرض مرگ هستند.

نخستین همایش تخصصی روزجهانی غذا با شعار " تغییرات آب و هوا و انرژی امنیت غذایی جهان را به چالش می‌کشد" و با شرکت شماری از کارشناسان علوم تغذیه و استادان منتخب کشوری این رشته روز گذشته در تالار فخرالدین اسعد گرگانی آغاز شده است.