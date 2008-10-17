بناها و آثار تاریخی استان کردستان در حال نابودی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حیدری در حاشیه دیدار استاندار کردستان و جمعی از مدیران کل ادارات استان از عمارت مشیر دیوان سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به از بین رفتن آثار و بناهای تاریخی استان به ویژه شهر سنندج هشدار داد.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز از یک سو و نبود نظارت کافی از سوی دیگر بسیار از بناهای تاریخی در سنندج را با تهدید مواجه کرده و در حال از بین رفتن هستند.

فرماندار سنندج افزود: در سه سال اخیر اقدامات مرمت و بازسازی بناهای تاریخی در شهر سنندج با کندی هر چه تمامتر دنبال شده که این روند در آینده نتایج خوب و مثبتی را به دنبال نخواهد داشت.

حیدری خاطرنشان کرد: متاسفانه بخش زیادی از محلات قدیمی شهر سنندج که شاید از سابقه بالای 200 سال نیز برخوردار بودند تخریب و هم اکنون ساختمانهای چند طبقه ساخته شده که اگر این روند ادامه داشته باشد در آینده های نه چندان دور حتی یک اثر تاریخی نیز در این شهر نخواهیم داشت.

وی گفت: باید با تهیه نقشه جامع هوایی از شهر سنندج و شناسایی کامل آثار و بناهای تاریخی البته با همکاری و مشارکت مردم محلی نسبت به حفاظت و مرمت آنها اقدام نمود.

فرماندار سنندج عنوان کرد: وجود این بناهای تاریخی در شهر سنندج یک پتانسیل بسیار خوب برای جذب گردشگر و توریست داخلی و خارجی است ولی تا کنون در این زمینه هیچ گونه اقدام مثبت و قابل توجهی صورت نگرفته است.

حیدری یادآور شد: فرمانداری سنندج آمادگی کامل خود را برای همکاری با دستگاه های متولی در این زمینه اعلام می کند و ما انتظار داریم که مسئولان میراث فرهنگی استان با به کار گرفتن شیوه های اصولی و با مشارکت سایر دستگاه های استان در این زمینه اقدام نمایند.

در این دیدار که استاندار کردستان و جمعی از مدیران کل ادارات استان نیر حضور داشتند از بخشهای مختلف عمارت مشیر دیوان سنندج بازدید به عمل آمد.