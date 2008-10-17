مافیا نویسنده "گومورا" را به مرگ تهدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد روبرتو ساویانو 29 ساله از دو سال پیش که کتاب "گومورا" منتشر شد، به خاطر تهدیدهای مافیای ناپل، 24 ساعته تحت حفاظت پلیس قرار دارد.
او که خود در ناپل به دنیا آمده در کتاب "گومورا" با جزئیات از دخالت گروه مافیایی این شهر موسوم به "کامورا" در امور ساختمانسازی، خرید و فروش اسلحه و مواد مخدر و بسیاری از دیگر فعالیتهای غیرقانونی آن پرده برداشته و تصویری هولناک از این گروه ترسیم کرده است.
افشاگریهای ساویانو و بخصوص موفقیت کتاب او و فیلمی که از روی این کتاب ساخته شده خشم رهبران کامورا را برانگیخته و زندگی وی هر لحظه در تهدید است. "گومورا" از زمان انتشار در سال 2006 تاکنون حدود 2/1 میلیون نسخه فروش داشته و به 42 زبان ترجمه شده است.
کتاب ساویانو امسال مضمون فیلمی به همین نام به کارگردانی ماتیو گارونه شد که اولین بار ماه مه پیش در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد و جایزه بزرگ هیئت داوران را برد. این فیلم در عین حال نماینده ایتالیا در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان هشتاد و یکمین دوره جوایز اسکار است.
اکنون که ایتالیا فیلم "گومورا" را به اسکار فرستاده، سران مافیای محلی عصبانیتر شدهاند و میخواهند ساویانو و محافظان او در اولین فرصت به قتل برسند. فرانکو روبرتو یکی از گردانندگان واحد مبارزه با مافیای ناپل در این باره گفت: ما در حال تحقیق درباره صحت اخبار منتشر شده هستیم.
مطبوعات ایتالیا گزارش دادهاند طایفه کاسالسی در ناپل که این روزها به خاطر دست داشتن در قتل شش مهاجر آفریقایی در صدر اخبار قرار دارد، طرح قتل ساویانو را وارد فاز "عملیاتی" کرده و میخواهد این کار تا کریسمس انجام شود.
ساویانو اکنون برای نسل جدید ایتالیاییها نمادی از مبارزه علیه جنایت سازمانیافته شده است. او روز دوشنبه در گفتگو با یک شبکه رادیویی، درباره دو سال زندگی تحت نظر پلیس صحبت کرد و گفت: خیلی روزها واقعا هولناک است.
نویسنده ایتالیایی با اشاره به نگرانیهای میلیونها نفری که کتاب "گومورا" را خواندهاند، گفت: این خوانندگان کتاب هستند که از رهبران جنایتکار میترسند نه من!
در همین حال تعدادی از سیاستمداران از مردم خواستهاند اتحاد خود با نویسنده را نشان بدهند. جووانا ملاندری یکی از وزیران سابق گفت: هیچکس نباید به ساویانو آسیب برساند. او از کامورا به عنوان یک غده سرطانی یاد کرد.
