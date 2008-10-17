ایران یک قدرت اسلامی مهم و تاثیر گذار در خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، "احمد ابوالغیط" درگفتگو با یکی از شبکه های تلویزیونی مصر درباره نظر و دیدگاه مصر درباره ایران گفت : کشورش بر این باور است که ایران بدون در نظر گرفتن مذهب شیعی و اهل تسنن یک قدرت اسلامی است.

وزیر امورخارجه مصر در ادامه افزود : بر این موضوع تاکید کنم که مصر و طرف ایرانی به موضوع مذهب توجه نمی کنند.

وی همچنین گفت : اگر ایران بدور از [گرایشات] مذهبی و صرفا با نگاه اسلامی وارد جهان عرب شد، قطعا این ورود مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

احمد ابوالغیط خاطر نشان کرد : ایران به لحاظ تاریخی قدرت تاثیر گذار و اصلی در منطقه به شمار می رود و امروز به این کشور به عنوان یک قدرت اسلامی نگاه می شود همچنان که ایرانی ها نیز شعارهای اسلامی را سر می دهند.