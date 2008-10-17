به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "مهمانسرای دو دنیا" به کارگردانی سهراب سلیمی که هر روز ساعت 30/19 در سالن اصلی اجرا می‌شود، تا 20 آبان روی صحنه است و پس از پایان اجرای آن، نمایش "کرگدن" به کارگردانی فرهاد آئیش در این تالار روی صحنه می‌رود.

صحنه‌ای از نمایش "متابولیک"

در تالار چهارسو نمایش "متابولیک" به کارگردانی آتیلا پسیانی هر روز ساعت 20 اجرا می‌شود و پس از پایان آن از دهم آبان‌ماه نمایش‌های "سیر طولانی روز در دل شب" به کارگردانی اکبر زنجانپور و "مانیفست چو" به کارگردانی محمد رحمانیان تا آغاز جشنواره فجر روی صحنه می‌روند.

پس از پایان اجرای نمایش "خواستگاری" به کارگردانی اسماعیل شفیعی، نمایش "خدای جنگ" به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی در تالار سایه اجرا می‌شود. "خواستگاری" به تازگی جایگزین نمایش "یرما" به کارگردانی رضا گوران شده است که اجرای آن دیروز در این تالار به پایان رسید.

نمایش "قانون نانوشته" به کارگردانی سپیده نظری‌پور هم هر روز ساعت 30/19 در تالار قشقایی اجرا می‌شود. اجرای این نمایش تا هشتم آبان ادامه دارد. نمایش‌های "کارناوال با لباس خواب" به کارگردانی چیستا یثربی و "هفت خاج رستم" به کارگردانی شکرخدا گودرزی در نوبت اجرای این تالار هستند.

نمایش "زمین و چرخ" به کارگردانی زهرا صبری تا نهم آبان ساعت 19 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود و پس از آن تا پیش از جشنواره تئاتر فجر "نیمکت چوبی" به کارگردانی فرهاد شریفی و "مجسمه‌های یخی" به کارگردانی مسعود موسوی در این کارگاه روی صحنه خواهند رفت.