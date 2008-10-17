دهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران – قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر منوچهر متکی در این نشست با اشاره به فضای جدید ایجاد شده در روابط گفت : طی سه سال گذشته حجم مبادلات با افزایش چند برابری به مرز ‌سه میلیارد دلار رسیده است. اما روسای جمهور ما با هدفگذاری 10 میلیارد دلار برای مبادلات دو کشور خواهان تلاش بیشتر ما برای استفاده از ظرفیتهای جدید هستند.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: در بخش انرژی طرحهای مهمی اجرا شده است.

وی با بیا این ‌که " در حوزه راه و ساختمان نیز پروژه‌های زیادی در دست اجراست" خاطرنشان کرد: پروژه عظیم راه‌آهن مشترک سه کشور ایران – قزاقستان و ترکمنستان که براساس اراده روسای جمهور سه کشور دنبال شد انقلابی در حمل و نقل منطقه ماست.



احمداف وزیر حمل و نقل قزاقستان نیز با تاکید بر رضایت از سرعت گسترش روابط بین دو کشور گفت: حجم تبادل 6 میلیون تنی با ارزش2.7 میلیارد دلار بیانگر اراده دو کشوربرای گسترش روابط است.



وی اظهار کرد: در زمینه حمل‌ونقل و انرژی فعالیتها به خوبی ادامه دارد و خط راه‌آهن مشترک بین ایران – قزاقستان و ترکمنستان بر اساس توافق روسای جمهور سه کشور در حال اجراست.

وی خواستار گسترش حمل و نقل در دریای خزر بین دو کشور شد و تصریح کرد: 33 درصد از 30 میلیون تن حمل و نقل در این دریا بین دو کشور ایران و قزاقستان صورت می‌گیرد و ما آماده گسترش آن هستیم.