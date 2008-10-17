فارس در صدر جدول مسابقات کشتی فرنگی کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در روز اول مسابقات که از روز گذشته آغاز شد و تا دیشب ادامه داشت در وزن 60 کیلو باقر توکلیان از استان فارس مقام اول، حامد بابازاده از کرج مقام دوم و محمد قلی پور از اردبیل و سجاد امیری از شهرستان لارستان فارس به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

در وزن 74 کیلوگرم نیز مهرزاد زارع از استان فارس مقام اول، عبدالحمید رشمانی از اصفهان مقام دوم و حمید ریحانی از فارس و احمد انصاری از کهگیلویه و بویراحمد به طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

همچنین در وزن 96کیلوگرم نیز محمد قربانی از کرمانشاه مقام اول، امید جراحی از کردستان مقام دوم و محمد علی محمدی از فارس و داوود گبل نیرنگ از مازندران به طور مشترک در مقام سوم این وزن ایستادند.

دومین و آخرین روز از مسابقات از صبح امروز آغاز شده و مراسم اختتامیه آن نیز ساعت 19 امشب در ورزشگاه دستغیب شیراز برگزار می شود.