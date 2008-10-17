مستندسازان خارجی از موزه ملی فرش دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه که از سوی وزارت بازرگانی و مدیران جشنواره سینما حقیقت تدارک دیده شده بود، جمعی از فیلمسازان و تهیه‌کنندگان خارجی حاضر در جشنواره در بازدید از موزه فرش با سابقه تاریخی ایران در زمینه بافت فرش آشنا شدند. یکی از اهداف این بازدید آشنایی مستندسازان با ارزش‌ها و ویژگی‌های فرش دستبافت ایران بود.

استقبال این گروه از فرش‌های ایرانی، عکاسی از فرش‌های متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی ایران و توجه ویژه آنها به توضیحاتی که در مورد این فرش‌ها ارائه می‌شد، نشان از آن داشت که فرش ایرانی به موضوعی قابل توجه برای آنان تبدیل شده که در صورت ایجاد زمینه تعامل با مسئولان ایرانی احتمال تولید فیلم‌هایی با این موضوع وجود خواهد داشت.

در این دیدار از سوی مدیران جشنواره سینما حقیقت و مستندسازان ایرانی به فیلم‌هایی که در ایران با موضوع فرش تولید شده نیز اشاره شد. در دومین دوره جشنواره سینما حقیقت 100 مهمان خارجی از کشورهای مختلف صاحب سینمای مستند حضور دارند.