  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۱

مستندسازان خارجی از موزه ملی فرش دیدن کردند

مستندسازان خارجی از موزه ملی فرش دیدن کردند

جمعی از مستندسازن خارجی حاضر در دومین جشنواره سینما حقیقت عصر روز پنجشنبه از موزه ملی فرش بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه که از سوی وزارت بازرگانی و مدیران جشنواره سینما حقیقت تدارک دیده شده بود، جمعی از فیلمسازان و تهیه‌کنندگان خارجی حاضر در جشنواره در بازدید از موزه فرش با سابقه تاریخی ایران در زمینه بافت فرش آشنا شدند. یکی از اهداف این بازدید آشنایی مستندسازان با ارزش‌ها و ویژگی‌های فرش دستبافت ایران بود.

استقبال این گروه از فرش‌های ایرانی، عکاسی از فرش‌های متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی ایران و توجه ویژه آنها به توضیحاتی که در مورد این فرش‌ها ارائه می‌شد، نشان از آن داشت که فرش ایرانی به موضوعی قابل توجه برای آنان تبدیل شده که در صورت ایجاد زمینه تعامل با مسئولان ایرانی احتمال تولید فیلم‌هایی با این موضوع وجود خواهد داشت.

در این دیدار از سوی مدیران جشنواره سینما حقیقت و مستندسازان ایرانی به فیلم‌هایی که در ایران با موضوع فرش تولید شده نیز اشاره شد. در دومین دوره جشنواره سینما حقیقت 100 مهمان خارجی از کشورهای مختلف صاحب سینمای مستند حضور دارند.

کد مطلب 766574

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها