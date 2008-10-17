جایگاه واقعی ایران در رتبه بندی دانشگاهها عنوان نمی شود

عبدالله برادران درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر می توان گفت که دانشگاههای ایران از نظر جایگاه علمی در میان 400 یا 500 دانشگاه برتر دنیا جای دارند اما کشورهای غربی نمی خواهند پیشرفتهای ایران را آن گونه که هست واقعی جلوه دهند.

وی خاطرنشان کرد: رتبه بندی که همه ساله در خصوص جایگاه دانشگاههای دنیا اعلام می شود واقعی نیست زیرا ما شاهد آن هستیم که دانشجویان و دانشگاهیان ما هر ساله مقالات و دستاوردهای جدید علمی را به دنیا ارائه می کنند اما این رتبه بندی به جای آن که جایگاه واقعی علمی دانشگاهها را ملاک قرار دهد به مسائل دیگری مانند امکانات و تجهیزات رتبه می دهد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران مرکز تاکید کرد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که کشور ما در زمینه مسائل علمی جلوتر از بقیه امور حرکت می کند و بدون شک با توجه به فعالیت ویژه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به اهداف سند چشم انداز کشور در بخش علمی پیش از سایر بخش ها دست خواهیم یافت.

برادران اظهار داشت: برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی نیز بر اساس اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دنبال می شود به همین خاطر در سند چشم انداز دانشگاه آزاد یکی از تاثیر گذارترین نهادهای علمی کشور در رسیدن به اهداف علمی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد در مجامع علمی بین المللی حضور پیدا می کنند که این مسئله فراتر از بعد دانشگاهی به نفع کشور و در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است.