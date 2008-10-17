واکنش منفی مردم هندوستان به برنده جایزه بوکر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، آدیگا در مصاحبه ای با این رسانه از حقایق واکنشهای مردم به کتابش پرده برداشته و اعلام کرد که این کتاب چندان مورد علاقه مردم نیست.

آدیگا در توضیح این واقعیت گفت : "مردم کشور من چندان به دانستن و روبرو شدن واقعیت علاقه ای ندارند. در کشور من فقط 5درصد جمعیت در رفاه به سر می برند و مابقی در شرایطی معلق دست و پا می زنند اما همچنان کمتر کسی مایل به روبرو شدن با واقعیت فقر و تضاد وحشتناک در سطوح زیرین جامعه است."

وی سپس در ادامه درباره منتقدانش گفت: "آنها همیشه با تاکید برعدم تجربه من از آنچه می نویسم به من حمله کرده و فقر موجود در قصه ام را جعلی می دانند. به نظر من لزوما نباید نویسنده تجربیات شخصیش را روی کاغذ بیاورد. لازم است کسی از حقایق جامعه بنویسد حتی اگر نوشته اش را به چیزی نخرند."

به گفته وی در شرایطی که چین در حال قبضه دنیای تجارت و اقتصاد است و هندوستان در آستانه تحولی مشابه قرار دارد او وظیفه خود دانسته از بی عدالتی و شرایط نابسامان جامعه ای بگوید که سیاستمدارانش نمی گذارند صدایی جز صدای چرخهای صنعت از آن به گوش برسد.

رمان "ببر سفید" آراویند آدیگا با بردن خواننده به عمق جامعه هند زیرلایه های این اجتماع میلیاردی را شکافته و حقیقتی را که در پوشش سنگین معجزه و تحول اقتصادی پنهان شده را به او نشان می دهد.