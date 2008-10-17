دعوت قالیباف از دولت و بخش خصوصی ژاپن برای سرمایه گذاری در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر از توکیو، در این ملاقات که از سوی قائم مقام وزیر امور خارجه و به منظور خوشامدگویی به شهردار تهران و همراهان وی در کاخ وزارت امور خارجه برگزار شد " یابوناکا " در سخنانی با بیان اینکه که از میزبانی یکی از برترین شهرداران جهان در سال 2008 خوشحالیم ، تاکید کرد : بسیار خرسندم که در سخنان شما مطالب جالب توجهی پیرامون اشتراکات فرهنگی مردم توکیو و تهران و همچنین ضرورت توجه به توسعه روابط دو شهر شنیده ام .

وی با انتقاد از برخوردهای برخی قدرتهای بزرگ ، این نوع نگاه را حاصل دوری ملت ها از یکدیگر توصیف کرد و گفت : برخی مواضع دوگانه در خصوص مسائل ایران به خصوص مسئله انرژی هسته ای وجاهت اخلاقی و قانونی ندارد و به اعتقاد من باید موضع گیری متناسب با این نظرات وجود داشته باشد .

"یابو ناکا " با بیان این مطلب که دولت ژاپن مایل به توسعه فضای مذاکره و دیپلماسی در مسئله هسته ای ایران است خاطرنشان کرد : ایران کشور قدرتمندی است و ما هم به شیوه مذاکره ، اعتقاد داریم .

در ادامه این دیدار دکتر محمد باقر قالیباف با بیان این موضوع که ویژگی های رفتاری مردم ژاپن همچون نظم ، کار و تلاش بی وقفه ، علاقه مندی وی را به اجابت دعوت دولت ژاپن دو چندان کرد ، خاطر نشان ساخت : امیدوارم این سفر نتایج خوبی در روند توسعه همکاری های دو کشور به همراه داشته باشد و بر این اساس مایلم زمینه های سرمایه گذاری میان دو کشور به طور کامل فراهم شود .

شهردار تهران در بخش دیگری از این گفت و گو مواضع دوگانه امریکا در قبال فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان را مورد انتقاد قرار داد و گفت : چگونه برخی رژیم ها و کشورهایی که دارای تسلیحات هسته ای گسترده هستند و حتی خود را مقید به قواعد آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز نمی دانند و معاهدات بین المللی را هیچ می انگارند مورد سوال امریکایی ها قرار نمی گیرند .

وی تصریح کرد : امروز مهمترین دغدغه دنیا موضوع تهدیدات هسته ای است که در بعضی کشورها بدون هیچ نظارتی وجود دارد .

شهردار تهران با اشاره به دیدار چند روز قبل خود با کوفی عنان در تهران نصریح کرد : آقای عنان هم بر این مسئله تاکید داشت که در مقام دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز کاری از وی برای این حل موضوع بر نیامد و نیاز به ساز و کارهای تازه در ساختار شورای امنیت هستیم..

وی در پاسخ به سوال قائم مقام وزیر امور خارجه ژاپن که پرسید وقتی ایران از منابع انرژی غنی و متعددی برخوردار است چگونه باز هم بدنبال توسعه انرژی هسته ای است گفت : ما و شما از جمله قربانیان سلاح های کشتار جمعی هستیم . این درحالی است که بسیاری از قدرت های بزرگ حتی اروپایی ها به افراد غیرقابل اعتمادی همچون صدام کمک کردند و نتیجه اش کشته و زخمی شدن میلیون ها انسان بی گناه در جنگ های متعدد بود .

وی ادامه داد : ما بر اساس آموزه های دینی و اخلاقی خود هیچ گاه بدنبال سلاح هسته ای نیستیم و اساسا به کار بردن آن را حرام می دانیم اما توسعه منابع انرژی موضوعی است که نه تنها مورد توجه ماست بلکه مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است . بنا براین تحت پوشش معاهدات بین المللی حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را حق خود می دانیم .

بنا بر این گزارش شهردار تهران در پایان ضیافت شامی که به افتخار وی در کاخ وزارت امور خارجه ژاپن برپا شده بود از دولت و بخش خصوصی ژاپن دعوت کرد که در طرح های بزرگ شهر تهران مشارکت کنند .