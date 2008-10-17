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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۹

شهردار تهران میهمان دولت ژاپن/

دعوت قالیباف از دولت و بخش خصوصی ژاپن برای سرمایه گذاری در تهران

دعوت قالیباف از دولت و بخش خصوصی ژاپن برای سرمایه گذاری در تهران

شهردار تهران که به دعوت رسمی دولت ژاپن در توکیو به سر می برد در دیدار قائم مقام وزیر امور خارجه ژاپن برای سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی ژاپن در طرح های بزرگ تهران و کشورمان رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از توکیو، در این ملاقات که از سوی قائم مقام وزیر امور خارجه و به منظور خوشامدگویی به شهردار تهران و همراهان وی در کاخ وزارت امور خارجه برگزار شد " یابوناکا " در سخنانی با بیان اینکه که از میزبانی یکی از برترین شهرداران جهان در سال 2008 خوشحالیم ، تاکید کرد : بسیار خرسندم که در سخنان شما مطالب جالب توجهی پیرامون اشتراکات فرهنگی مردم توکیو و تهران و همچنین ضرورت توجه به توسعه روابط دو شهر شنیده ام .

وی با انتقاد از برخوردهای برخی قدرتهای بزرگ ، این نوع نگاه را حاصل دوری ملت ها از یکدیگر توصیف کرد و گفت : برخی مواضع دوگانه در خصوص مسائل ایران به خصوص مسئله انرژی هسته ای وجاهت اخلاقی و قانونی ندارد و به اعتقاد من باید موضع گیری متناسب با این نظرات وجود داشته باشد .

"یابو ناکا " با بیان این مطلب که دولت ژاپن مایل به توسعه فضای مذاکره و دیپلماسی در مسئله هسته ای ایران است خاطرنشان کرد : ایران کشور قدرتمندی است و ما هم به شیوه مذاکره ، اعتقاد داریم .

در ادامه این دیدار دکتر محمد باقر قالیباف با بیان این موضوع که ویژگی های رفتاری مردم ژاپن همچون نظم ، کار و تلاش بی وقفه ، علاقه مندی وی را به اجابت دعوت دولت ژاپن دو چندان کرد ، خاطر نشان ساخت : امیدوارم این سفر نتایج خوبی در روند توسعه همکاری های دو کشور به همراه داشته باشد و بر این اساس مایلم زمینه های سرمایه گذاری میان دو کشور به طور کامل فراهم شود .

شهردار تهران در بخش دیگری از این گفت و گو مواضع دوگانه امریکا در قبال فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان را مورد انتقاد قرار داد و گفت : چگونه برخی رژیم ها و کشورهایی که دارای تسلیحات هسته ای گسترده هستند و حتی خود را مقید به قواعد آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز نمی دانند و معاهدات بین المللی را هیچ می انگارند مورد سوال امریکایی ها قرار نمی گیرند .

وی تصریح کرد : امروز مهمترین دغدغه دنیا موضوع تهدیدات هسته ای است که در بعضی کشورها بدون هیچ نظارتی وجود دارد .

شهردار تهران با اشاره به دیدار چند روز قبل خود با کوفی عنان در تهران نصریح کرد : آقای عنان هم بر این مسئله تاکید داشت که در مقام دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز کاری از وی برای این حل موضوع بر نیامد و نیاز به ساز و کارهای تازه در ساختار شورای امنیت هستیم..

وی در پاسخ به سوال قائم مقام وزیر امور خارجه ژاپن که پرسید وقتی ایران از منابع انرژی غنی و متعددی برخوردار است چگونه باز هم بدنبال توسعه انرژی هسته ای است گفت : ما و شما از جمله قربانیان سلاح های کشتار جمعی هستیم . این درحالی است که بسیاری از قدرت های بزرگ حتی اروپایی ها به افراد غیرقابل اعتمادی همچون صدام کمک کردند و نتیجه اش کشته و زخمی شدن میلیون ها انسان بی گناه در جنگ های متعدد بود .

وی ادامه داد : ما بر اساس آموزه های دینی و اخلاقی خود هیچ گاه بدنبال سلاح هسته ای نیستیم و اساسا به کار بردن آن را حرام می دانیم اما توسعه منابع انرژی موضوعی است که نه تنها مورد توجه ماست بلکه مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است . بنا براین تحت پوشش معاهدات بین المللی حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را حق خود می دانیم .
بنا بر این گزارش شهردار تهران در پایان ضیافت شامی که به افتخار وی در کاخ وزارت امور خارجه ژاپن برپا شده بود از دولت و بخش خصوصی ژاپن دعوت کرد که در طرح های بزرگ شهر تهران مشارکت کنند .

کد مطلب 766589

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