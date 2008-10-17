20 فیلم مرکز گسترش در جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کوتاه اعلام کرد تولیدات مرکز گسترش در بخشهای مسابقه آزاد سینمای ملی، مسابقه ویژه میراث نبوی، سیامین سال انقلاب شکوهمند اسلامی و چشمانداز سرزمین زیبای ما به نمایش درمیآید.
از میان این آثار یک فیلم در بخش میراث نبوی، دو فیلم در بخش سیامین سالگرد انقلاب، سه فیلم در بخش چشمانداز سرزمین زیبای ما، چهار فیلم در بخش داستانی، دو فیلم تجربی، سه فیلم در بخش پویانمایی و پنج فیلم در بخش مستند با دیگر فیلمها رقابت میکنند.
266 فیلم از شهرها و استانهای مختلف در بخش مسابقه ملی بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران حضور دارند. این جشنواره از 22 تا 27 آبان در تهران و پنج استان دیگر برگزار میشود.
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