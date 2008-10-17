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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۴

جایزه مرکز هنرهای نمایشی رادیو به بهترین تئاتر رضوی

مرکز هنرهای نمایشی رادیو با هدف برگزاری باشکوهتر ششمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی به اثر برگزیده خود در این جشنواره جایزه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی توافق محمد خزاعی دبیر جشنواره تئاتر رضوی و شهرام گیل‌آبادی رئیس مرکز هنرهای نمایشی رادیو مقرر شد این مرکز در بخش جوایز جنبی نمایش برتر انتخاب کند.

انتخاب و داوری از سوی این مرکز برای گزینش نمایش برتر جداگانه انجام می‌شود. همچنین گیل‌آبادی اعلام آمادگی کرد متن‌های منتخب ششمین جشنواره تئاتر رضوی به صورت نمایش‌هایی رادیویی تنظیم و پخش شود.

دبیرخانه جشنواره تئاتر رضوی با مرکز هنرهای نمایشی رادیویی در راستای گسترش و تعمیق فرهنگ رضوی و اعتلای تئاتر دینی و بالندگی تئاتر رضوی تعامل گسترده‌تر خواهد داشت.

ششمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی آبان‌ماه امسال در تهران و استان خراسان شمالی برگزار می‌شود.

کد مطلب 766597

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