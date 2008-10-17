جایزه مرکز هنرهای نمایشی رادیو به بهترین تئاتر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی توافق محمد خزاعی دبیر جشنواره تئاتر رضوی و شهرام گیل‌آبادی رئیس مرکز هنرهای نمایشی رادیو مقرر شد این مرکز در بخش جوایز جنبی نمایش برتر انتخاب کند.

انتخاب و داوری از سوی این مرکز برای گزینش نمایش برتر جداگانه انجام می‌شود. همچنین گیل‌آبادی اعلام آمادگی کرد متن‌های منتخب ششمین جشنواره تئاتر رضوی به صورت نمایش‌هایی رادیویی تنظیم و پخش شود.

دبیرخانه جشنواره تئاتر رضوی با مرکز هنرهای نمایشی رادیویی در راستای گسترش و تعمیق فرهنگ رضوی و اعتلای تئاتر دینی و بالندگی تئاتر رضوی تعامل گسترده‌تر خواهد داشت.

ششمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی آبان‌ماه امسال در تهران و استان خراسان شمالی برگزار می‌شود.