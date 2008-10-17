شورای ادیان سازمان ملل با هدف حمایت از ائتلاف تمدنها تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه در همایش "جهان مشترک: پیشرفت از طریق تنوع" که امروز جمعه 26 مهر ماه در آستانه قزاقستان برگزار شد تأکید کرد که شخصیتهای سیاسی و دیپلماتیک باید در ایجاد فضایی مطلوب برای توسعه بیشتر گفتگوهای بین دینی گام بردارند تا بتوان به یافتن زمینه‌های مشترک به‌ویژه در موضوعات مربوط به جنگها که دین بخشی از آن است کمک کرد.

وی گفت: روسیه از تمام تحولات اولیه که در این عرصه صورت گرفته حمایت می‌کند. ما اعتقاد داریم ایجاد شورای مشورتی ادیان به عنوان بخشی از تلاشهای عمومی سازمان ملل با هدف حمایت از ائتلاف تمدنها بسیار ضروری است.

لاوروف گفت: برخی ممکن است این ایده را با شک و ظن نگاه کنند که البته رویکرد نادرستی است. ایجاد این شورا با هدف جایگزین شدن مکانیسمهای فعال در عرصه گفتگوی بین تمدنها نیست و قصد تضیع حقوق کسی را ندارد. این شورا قصد دارد جایگاه برتر در گفتگوی بین ادیان برای هیچ گروهی قائل نشود.

وزیر امورخارجه روسیه همچنین ابراز امیدواری کرد این ایده با منافع مشترک سایر کشورها نیز تطبیق یابد تا بتوان محفلی دائمی برای گفتگوی شخصیتهای دینی فراهم کرد.