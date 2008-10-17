غرب به سرنوشت شوروی درافغانستان گرفتار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "زبیگنیو برژینسکی" مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا و عضو مرکز بررسیهای بین المللی و استراتژیک واشنگتن در گفتگو با شبکه دویچه وله درباره جنگ افغانستان اظهار داشت : غرب نباید خطاهای شوروی سابق در افغانستان را تکرار کند.

وی در پاسخ به این پرسش که غرب باید کدام گزینه را انتخاب کند عقب نشینی کرده یا روند فعلی را ادامه دهد و سربازان بیشتری را به افغانستان اعزام کند؟ اظهار داشت : به نظر من هیچ کدام از این گزینه ها مناسب نیست؛ چرا که برگشت از افغانستان، این کشور را در یک بحران سخت با عواقب غیر قابل پیش بینی وارد می کند. اعزام سربازان بیشتر به منطقه نیز مسئله را حل نمی کند. روند فعلی نیز عموما رضایت بخش نبوده و دائما شرایط بدتر می شود.

برژینسکی در ادامه با هشدار مجدد درباره تکرار خطاهای شوروی س ابق در افغانستان همچنین خاطر نشان کرد : شوروی با این توهم به افغانستان حمله کرد که شمار زیادی از روشنفکران مارکسیستی به وی کمک کنند که یک حکومت وابسته کمونیستی را خلق کرده و با کمک ارتشهای خارجی خواسته های خود در این کشور را دنبال کند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه ما در معرض خطر تکرار خطای شوروی در افغانستان قرار داریم، اظهار داشت : ما به جای اینکه نظر مساعد افغانها را جلب کرده و هر چه سریعتر این کشور را ترک کنیم و از لحاظ اقتصادی از آن حمایت کنیم سعی می کنیم با حضور نیروهای خارجی بیشمار یک دولت مدرن را در این منطقه خلق کنیم؛ این بار یک مدل دموکراتیک مد نظر ما است.

وی همچنین اظهار داشت : به نظر من این یک استراتژی عاقلانه نیست. اما این خطر وجود دارد که هر چقدر ما مدت طولانی تری را به راهکار نظامی در افغانستان اعتماد کنیم مقاومت علیه ما قوی تر می شود.

این مقام سابق آمریکا در ادامه خاطر نشان کرد : ما نمی توانیم از بالا یک دولت مرکزی مدرن در افغانستان خلق کنیم و با کمک نیروهای خارجی یک چنین راهکاری را دنبال کنیم. این مغایر با غرور جمعیت بومی مختلف و احساسات مذهبی در یک کشور است.

وی همچنین بر مبارزه با کشت خشخاش در افغانستان به عنوان یک منبع درآمد برای طالبان و خطری برای اروپا تاکید کرد.

به گزارش مهر این مقام اسبق آمریکا درباره حملات کشورش به پاکستان به عنوان مقر نیروهای القاعده اظهار داشت : این حملات باید در شرایط استثنایی و در صورت وجود اطلاعات موثق مبنی بر فعالیت القاعده صورت بگیرد و در چنین شرایطی این حملات قابل توجیه هستند.

وی افزود : در غیر این صورت چنین حملاتی تنها این تاثیر را دارند که دامنه مبارزات را وسیعتر کرده و از مسائلی که در حال حاضر وجود دارد مسائل دیگری را به وجود می آورند که از افغانستان تا پاکستان را در بر خواهد گرفت و بحران را پیچیده تر کرده و به ناپایداری پاکستان می انجامد.