  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۵

محرابیان مطرح کرد:

اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق آغاز شده است

اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق آغاز شده است

وزیر صنایع و معادن با اشاره به نظام هماهنگ پرداخت حقوق گفت: این نظام جز قانون خدمات مدیریت کشوری است و با ابلاغ این قانون، امروز در حال اجرای آن در بدنه دولت هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، علی اکبر محرابیان با اشاره به اینکه توسعه صنعت نیز همچون کشاورزی نیازمند تکیه بر ظرفیت های هر منطقه است، تصریح کرد: توسعه پایدار صنعت درگرو توجه به این موضوع است و در شهرستان صومعه سرا نیز با  تکیه بر توانمندی های صنعتی، اقدامات خوبی انجام شده است.

محرابیان با اشاره به نظام هماهنگ پرداخت افزود: این نظام جز قانون خدمات کشوری محسوب می شود و با ابلاغ این قانون، امروز در حال اجرای آن در بدنه دولت هستیم.

وی اظهار داشت:‌ سنجش اعتبارات این قانون نیازمند توجه بیشتری است و دولت در تلاش است تا مسائلی که پیرامون آن وجود دارد را بیشتر بررسی کند.

وزیر صنایع و معادن تکیه و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای هر منطقه را برای رسیدن به توسعه پایدار صنعت اجتناب ناپذیر خواند و آن را موجب رشد و شکوفایی اقتصادی و صنعتی کشور دانست.

کد مطلب 766628

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها