اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، علی اکبر محرابیان با اشاره به اینکه توسعه صنعت نیز همچون کشاورزی نیازمند تکیه بر ظرفیت های هر منطقه است، تصریح کرد: توسعه پایدار صنعت درگرو توجه به این موضوع است و در شهرستان صومعه سرا نیز با تکیه بر توانمندی های صنعتی، اقدامات خوبی انجام شده است.

محرابیان با اشاره به نظام هماهنگ پرداخت افزود: این نظام جز قانون خدمات کشوری محسوب می شود و با ابلاغ این قانون، امروز در حال اجرای آن در بدنه دولت هستیم.

وی اظهار داشت:‌ سنجش اعتبارات این قانون نیازمند توجه بیشتری است و دولت در تلاش است تا مسائلی که پیرامون آن وجود دارد را بیشتر بررسی کند.

وزیر صنایع و معادن تکیه و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای هر منطقه را برای رسیدن به توسعه پایدار صنعت اجتناب ناپذیر خواند و آن را موجب رشد و شکوفایی اقتصادی و صنعتی کشور دانست.

