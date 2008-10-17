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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۶

زرینه زاد اعلام کرد:

نحوه ارائه لپ تاپ لیزینگی به دانشجویان

نحوه ارائه لپ تاپ لیزینگی به دانشجویان

رئیس صندوق رفاه دانشجویان در جمع دانشجویان خوابگاه دانشگاه گیلان گفت: صندوق رفاه دانشجویان ضامن دانشجویان نزد شرکتهای لیزینگی برای خرید لپ تاپ لیزینگی می شود و هر دانشجویی که ماهانه توان پرداخت حداکثر 100 هزار تومان قسط دارد می تواند یک لپ تاپ خریداری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی زرینه زاد همزمان با دور دوم سفر استانی هیئت دولت به استان گیلان در جمع دانشجویان خوابگاهی با بیان این مطلب افزود: همراه با اجرای طرح لپ تاپ لیزینگی هرگاه در یک خوابگاه میزان لپ تاپ به دانستیه خوبی رسید اقدام ارائه "اینترانت وایرلس" خواهیم کرد تا دانشجویان فارغ از کمبودهایی که در حوزه سایت یارانه در خوابگاههای دانشجویی مطرح است بتوانند دسترسی به اینترنت داشته باشند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان با پیش بینی اینکه ارائه لپ تاپ لیزینگی به دانشجویان در آبان ماه آغاز شود، گفت: با اجرای این طرح به طور کلی مشکل سایت رایانه خوابگاهها را حل خواهیم کرد.

وی در پاسخ به دانشجویانی که نسبت به کیفیت غذای دانشجویی اعتراض داشتند، گفت: صندوق رفاه دانشجویان فقط مسئول توزیع اقلامی است که وزارت بازرگانی در اختیار می گذارد.

کد مطلب 766636

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