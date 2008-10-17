طرح جهادی پاکسازی کوهستان هر فصل اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدهادی حیدرزاده امروز در مراسم اختتامیه پاکسازی کوهستض2ان که در دامنه های پارک جمشیدیه برگزار شد، گفت: این طرح با تاکید شهردار تهران مبنی بر پاکسازی اتفاعات دامنه های جنوبی البرز توسط شهرداری منطقه یک و ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری با هدف حفاظت از اکوسیستم کوهستان که فرصت مناسبی در کنار تهران است و به عنوان منشا حرکت آبهای زیر زمینی است، اجرا شد.

وی با اشاره به همکاری 36 تشکل و هیئت کوهنوردی در اجرای طرح جهادی پاکسازی کوهستان، افزود: این طرح به مدت سه هفته در درکه ، دربند ، دارآباد و کلکچال اجرا و در مجموع 4 هزار تن زباله جمع آوری شد.

حیدرزاده گفت: از اقدامات مناسب شهرداری منطقه یک، اجرای طرح مدیریت ویژه کوهستان بوده است که مورد استقبال شهردار تهران قرار گرفت و در نظر داریم این طرح را در سایر مناطق همجوار کوهستان مانند مناطق 2 و 5 با هدف ارائه خدمات ویژه در این زمینه اجرا کنیم.