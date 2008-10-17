رایزنی قالیباف در پارلمان ژاپن در خصوص روابط دوجانبه و بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر از توکیو ، در ابتدای این دیدار رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ژاپن در سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از پاسخ مثبت شهردار تهران به درخواست نمایندگان پارلمان ژاپن برای حضور در این دیدار ، گفت : این دیدار می تواند فصل جدیدی از همکاری های دوجانبه میان ایران و ژاپن باشد .

وی با اشاره به پیشرفت های پایتخت جمهوری اسلامی ایران در 3 سال گذشته تصریح کرد : اعتقاد داریم که مجموعه فعالیت های صورت گرفته در تهران می تواند سرآغاز قابل توجهی برای حرکت سریع کشور شما به سمت توسعه باشد.

در ادامه این دیدار شهردار تهران طی سخنانی با اشاره به توانمندی های موجود در شهر توکیو خصوصا پیرامون مسائلی چون مقابله با آلودگی هوا و خطرات زلزله و همچنین توسعه شبکه حمل و نقل عمومی خاطر نشان کرد : کلان شهرهای بزرگ دنیا بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با مشکلات نیازمند افزایش کیفیت زندگی شهروندان خود هستند .

قالیباف در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان پارلمان ژاپن پیرامون رابطه ایران و امریکا و همچنین نگاه وی به این موضوع خاطر نشان کرد : حتما به این نکته توجه دارید که ابتدا دولت امریکا نسبت به قطع مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشور ما اقدام کرده و در پی آن موثرترین کشور در مناسبات خاورمیانه را از دست داده است .

وی ادامه داد : این در حالی است که سیاست خارجی ما عموما مبتنی بر گفت و گو و مذاکره بوده و ما هرگاه که منطقه خاورمیانه نیازمند مشارکت و حضورمان بوده است، حضور سازنده و فعال خود را اثبات کرده ایم که نمونه آن را می توانید در مورد مسائل افغانستان و عراق مشاهده کنید .

به گفته قالیباف جمهوری اسلامی ایران حتی حاضر شد برای بالا بردن ضریب امنیت منطقه و کمک به همسایگان خود بویژه ملت مظلوم عراق برای تقویت امنیت این کشور با امریکایی ها به صورت مستقیم گفت و گو کند .

وی خاطر نشان کرد : احساس من این است که بحث روابط ایران و امریکا در شرایط فعلی بیشتر به یک بحث داخلی در امریکا خصوصا میان رقبا تبدیل شده که نمونه این مسئله را می توانید در جریان رقابت های انتخاباتی امریکایی ها مشاهده کنید .

قالیباف با تاکید بر ضرورت خروج کامل نظامیان امریکایی از منطقه خاورمیانه خاطرنشان کرد : امریکا قرار بود پس از سقوط صدام اختیار عراق را به مردم آن کشور بسپارد و مانع استقرار امنیت و آرامش منطقه نباشد اما هنوز این اتفاق نیفتاده و من جدا امیدوارم سخنان آقای اوباما در جریان رقابت های انتخاباتی یک بحث تبلیغاتی نباشد و وی در صورت رسیدن به قدرت نسبت به خروج نظامیان امریکایی از منطقه اقدام عملی کند .

شهردار تهران با بیان اینکه منطقه خاورمیانه تاثیر مستقیمی بر روی اقتصاد ، سیاست و امنیت دنیا دارد و به تعبیری آرامش این منطقه با آرامش دنیا ارتباط مستقیم دارد تاکید کرد : در دوره ای قرار داریم که سیاستمداران باید با دقت بسیار زیادی تصمیم گیری های خود را مورد توجه قرار دهند .

وی ادامه داد : به هر حال همه می دانند که ایران تاثیرگذارترین کشور خاورمیانه است و برای سرعت گرفتن روند توسعه خاورمیانه ما ایرانیان تاکید بر آرامش داریم .



قالیباف در پاسخ به سوال دیگری درباره موضوع فلسطین گفت : دفاع از مردم مظلوم فلسطین در شرایط حاضر یک حرکت انسان دوستانه است و توجه دولت ژاپن به نیازهای به حق مردم فلسطین می تواند مورد توجه بسیاری از کشورهای مسلمان و غیر مسلمان اما مستقل دنیا باشد .

وی افزود : فلسطینیان60 سال است که مجبور به ترک خانه و کاشانه شان شده اند ونمی توان آنها و مشکلاتشان را نادیده گرفت .

قالیباف یکی از ریشه های اصلی مشکلات در منطقه خاورمیانه را برخود غیرمنطقی برخی کشورها با موضوع فلسطین توصیف نمود و تصریح کرد : بدون حذف اینگونه برخوردهای متناقض حتما نمی توانیم به سمت آرامش حرکت کنیم چرا که برخورد تبعیض آمیز با ملتها بحران ساز است.

شهردار تهران در پاسخ به سوال یکی دیگر از نمایندگان پارلمان ژاپن پیرامون نوع رابطه وی و شهرداری تهران با دولت نهم خاطر نشان کرد : من به عنوان یک شهروند ایرانی همواره به رییس جمهور کشورم احترام می گذارم و از هر تلاشی برای موفقیت وی و همکارانش که در واقع موفقیت کشورمان است فروگذار نکرده و نمی کنم .

وی ادامه داد : البته این که برخی تنوع سلیقه ها در میان مدیران وجود دارد را حتما نمی توان کتمان کرد . تنوعی که از نظر من مثبت است. این مسئله نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ژاپن هم وجود دارد . خصوصا وقتی فردی در مقام یک مدیر اقدام به تصمیم گیری می کند طبعا موافقان و منتقدانی هم پیدا می کند .

قالیباف در خصوص ارزیابی اش از انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: انتخابات در کشور ما همواره پر شور و با مشارکت خوب مردم همراه بوده و مطمئن هستم که انتخابات پر حرارت و سرشار از رقابتی در پیش خواهد بود.

شهردار تهران در پایان این دیدار که به واسطه سوالات متعدد نمایندگان پارلمان ژاپن ساعتی بیشتر از برنامه تدوین شده ادامه پیدا کرده بود از اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و ژاپن برای بازدید از تهران دعوت کرد .

شایان ذکر است در این دیدار آقایان عباس عراقچی ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن و سید جعفر تشکری هاشمی ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران قالیباف را همراهی می کردند .