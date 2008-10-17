باشگاه پرسپولیس با ابراهیم توره برخورد می کند/ کسر 10 درصد از قرارداد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم توره پس از بازی پرسپولیس مقابل ابومسلم مشهد تهران را به مقصد سنگال ترک کرد. او روز پنجشنبه هفته گذشته از تهران خارج شد و قرار بود تا روز یکشنبه به ایران بازگردد اما به علت مشکلاتی که در سنگال با آن مواجه شده هنوز در تمرینات پرسپولیس حضور نیافته است.

ظاهرا این بازیکن آفریقایی درسنگال نتوانسته بلیت سفر به ایران را تهیه کند و به همین خاطر در بازگشتش به تهران تاخیر افتاده است. او قرار است تا فردا (شنبه) به ایران بازگردد که با این اوصاف در بازی عقب افتاده از هفته پنجم لیگ برتر مقابل فولاد خوزستان غایب خواهد بود.

براساس آخرین تصمیم گیری هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در صورتی که توره توجیه منطقی برای تاخیر در بازگشت به تهران نداشته باشد از سوی مدیریت باشگاه با جریمه کسر10 درصد از رقم قرارداد روبه رو خواهد شد.